Blondine svigtet: Folk blev væk

NorthSide lancerede sidste år Electra, der er festivalens scene for elektronisk musik og en slags pendant til drønpopulære Magicbox på den fynske søsterfestival Tinderbox.

I Aarhus er der drøn, men ikke popularitet.

Da den canadiske dj og producer Blond:Ish indtog Electra torsdag aften, var der 59 mennesker i teltet - bartendere medregnet. Så ingen i huset til dunkende house.

Ifølge arrangørerne var der ellers små 30.000 på pladsen, men de fleste stod ved hovedscenen til Tobias Rahim.

Den lokale pophelts koncert overlappede seancen med Blond:Ish, der ellers burde være attraktiv for festivalens publikum, fordi hendes musik ikke udfordrer intellektet unødigt.

Fødderne talte

Til gengæld spillede hun så højt, at det var svært at overdøve med snak, og det skaber et problem for aarhusianerne.

De få fremmødte måtte lade fødderne tale. Det lunede, mens temperaturen og solen dykkede drastisk.

Et ældre par slog sig løs, som om de var stukket af fra plejehjemmet og virkelig nød friheden. Manden var i Jaco og en hat, han vist havde stjålet fra Indiana Jones.

Gæsterne på NorthSide i Aarhus er fortrinsvis unge, men der er undtagelser på pladsen. Foto: Per Lange

Sættet fra Blond:Ish var mere konventionelt tilsat en slags tilforladelig fersk funktionalisme.

Kompositionerne ville med garanti ikke imponere Ludwig van Beethoven, men dj’ens relativt varme og organiske tone lunede i aftenkulden. Kato var det ikke.

Blond:Ish trykkede på knapper og drejede på nogle andre. Det var ikke umiddelbart til at høre forskel på, om hun trykkede eller drejede.

Endeløs harmoni

Der var hverken forspil eller klimaks, men et langt mellemspil, som dundrede i en slags endeløs harmoni.

Otte sikkerhedsvagter stod med stenansigter og var arbejdsløse. De kunne have ligget hjemme på sofaen og set French Open. I åben slåbrok. Det gjorde de ikke.

NorthSide havde sparet udsmykningen af teltet væk. En røgmaskine hostede lidt tåge op i et ensomt hjørne. Trist.

Lidt flere kom til, da der ikke var musik på de andre scener. Med meget god vilje var teltet vel halvfyldt til sidst. Folk var helfulde.

Blond:Ish gav pulten videre med et kram til Christian Nielsen.

Højttalersystemet lød i øvrigt godt. Så mangler festivalen bare noget bedre musik. Og et publikum til det.

