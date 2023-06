Brutal fiasko: Ladt helt i stikken

Musikindustrien er officielt gået ind i kønskampen. Indtil videre taber branchen. Stort.

Der var ikke én ny udgivelse fra en dansk kvinde på listen over de 100 mest populære album herhjemme i hverken 2021 og 2022, og som hovednavne på sommerens store festivaler er Lizzo og Christina Aguilera de eneste repræsentanter for deres køn.

Roskilde har dog tydeligvis booket kvinder for at booke kvinder, mens tendensen gør sig gældende i mindre grad på Tinderbox, hvor blandt andre Stine Bramsen og Oh Land imidlertid næppe ville være kommet på plakaten, hvis de havde heddet Steen Bramsen og Åh Mand.

Stine Bramsen havde en klar feministisk agenda på sidste års album ’Blonde & Blank’. Det er glimrende, så det floppede naturligvis.

Opbakningen til hendes popmusikalske korstog for kvinder var også til at overse på Tinderbox.

Annonce:

Hård virkelighed

Festivalen hævder, at der er 50.000 mennesker på pladsen dagligt, og vel omkring 500 af dem stod klar ved den næststørste scene lørdag klokken 16.15, da sangerens høje hæle spankulerede ind til mødet med virkeligheden.

Det var sørgeligt. Nærmest brutalt.

Billedgalleri af Per Lange

Fuld skærm

Arealet foran den næststørste scene på Tinderbox var bemærkelsesværdigt tomt til Stine Bramsens show.

Stine Bramsens band er i perfekt kønsbalance med tre kvinder og tre mænd. De er også valgt, fordi de kan spille.

Musikerne gjorde nogenlunde, hvad de kunne, men der var ikke rigtigt noget at gøre under forhold, som var uværdige.

’What I Want You to Do’, ‘Woman’ og ‘The Spell’ fra Stine Bramsens tid i Alphabeat kom vitterligt ud over scenekanten. Der var bare ingen til at gribe dem.

Det var som en demonstration med én deltager.

Kampen fortsætter med Oh Land lidt senere. Held og lykke. Hun får brug for det.

Se alle de vilde billeder fra Tinderbox her