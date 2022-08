Burde være blevet hjemme

Det burde ikke være muligt for Lars Lilholt at stå på en scene.

Torsdag åbnede han ikke desto mindre Tønder Festival blot et halvt år efter, han lå på Skejby med tarmkræft, tarmslyng, bughindebetændelse, corona, bylder og tre blodpropper.

Veteranen kunne være død. I stedet var han live på hovedscenen. Sådan da.

Lilholt, der fylder 70 til foråret, har mirakuløst nok fået lidt yderligere luft i systemet siden operationerne i februar, men mens der var større styrke i stemmen, så var han svagelig som scenekunstner.

Døsig omgang

Mere end nogensinde havde Lilholt brug for sit band, og de svigtede ham gennem 85 underligt uinspirerede minutter. Guitaristen Gert Vincent var iført shorts og stråhat, hvilket var betegnende for en trup, der vist mentalt var taget på badeferie.

I middagsheden blev det en døsig omgang. Selv 'Jens Langkniv' var sløv.

Musikeren fra Aalborg gik på hovedscenen ti minutter før den annoncerede koncertstart. Foto: Per Lange

Tønder har udsolgt af partoutbilletter, og publikum var talstærkt trukket tidligt i sandalerne for at se spillemanden. Der blev selvfølgelig sunget med på ’Kald det kærlighed’, men generelt var forsamlingen ikke rigtigt med nordjyden.

Lilholt er altid bedst, når han spiller folkpop i stedet for popfolk. Selv på den historiske festival for det, de vist i Sønderjylland betragter som ægte toner, var der dog for langt imellem, at troubadourens klangflade orkester lød bare lidt autentisk.

Ilt i kulissen

Undtagelsesvis swingede 'Den magiske møhårspensel' og 'Gik i byen med det grimme hold', der er en herlig fortolkning af Kwamie Livs ’New Boo’, men den middelmådige koncert var milevidt fra toppen af både poppen og folkemusikken.

- Jeg skal lige ud i kulissen og have noget ilt, sagde Lilholt og lod korpigerne synge 'Kun med hjertet kan man se'.

Det lød heller ikke godt.

Lilholt har brugt sin sommerturné som genoptræning, og det har hjulpet den mentale helingsproces at vende tilbage til normaliteten, forklarede han til Ekstra Bladet i et eksklusivt interview.

Det giver mening. Det gjorde koncerten ikke.

På sin vis var det bevægende at se den stillestående kræftpatient tilbage på scenen, men mest af alt virkede det, som om han burde have ventet til næste sommer.

