Chok: Kongen knuste ikonerne

Iron Maiden og Mercyful Fate var med til at starte metalgenren. Sent lørdag lukkede de Copenhell.

I skumringen lød Iron Maiden som heavy light på hovedscenen, og englændernes kostumebal med kulisseskift føltes indledningsvis som et tomt ritual.

Brugen af rekvisitter tangerede det tåbelige, så man ville ikke være blevet overrasket, hvis en bande havenisser var kommet ind fra højre for at kædedanse.

Men så skete der noget. Altså musikalsk.

Da mørket faldt på en time inde i showet, mindede ’Fear of the Dark’ om Iron Maidens gammelkendte kvaliteter, men det eneste, man egentlig var bange for, var, at Bruce Dickinsons bukser ville sprænge i skridtet.

Bruce Dickinson er blevet 63, og det kunne høres på britens karakteristiske stemme, som var anstrengt.

Resten af koncerten bød på en række klassikere, der er elskværdige som veteranernes kæledyr, Eddie.

Schlagerne er omtrent 40 år gamle. De holder endnu. Det gør Iron Maiden ikke.

Okkult midnatsmesse

Kort før midnat blev det både kult og okkult, for Mercyful Fate gjorde comeback på Hades.

Metallica er blandt talrige bands, der er inspireret af københavnernes diabolske uhyrligheder, og både Lars Ulrich og James Hetfield så da også kisteglade med fra siden af scenen, mens Mercyful Fate genopstod på chokerende effektfuld vis.

James Hetfield og Lars Ulrich genoplevede deres ungdomsidoler i danske Mercyful Fate med begejstring.

King Diamonds halsløse vræl er ikke for alle, men vræle det kan galningen altså stadig i vilden sky.

Koncertens overvældende kvalitet var dog det snerrende bid i kongeriffene fra guitaristerne Hank Shermann og Mike Wead, men hele kvartetten bag King Diamond spillede forbløffende tight. Faktisk nærmest som besatte.

Aktiv på knoglerne

Vokalisten var naturligvis også aktiv på knoglerne, han benyttede som en slags satanisk luftguitar. Det lyder måske lidt grinagtigt, men hvis Iron Maiden var latterlige, så var Mercyful Fate latterligt gode.

Repertoiret havde de primært hentet fra deres to berømte, berygtede og bestialske album ’Melissa’ og ’Don't Break the Oath’. Der var imidlertid også en ny, lang og ganske hæderlig skæring på sætlisten med titlen ’The Jackal of Salzburg’.

Sjakalen fra Hvidovre alias Kim Bendix Petersen alias King Diamond hylede ’Evil’ mod slut, og lige der lød det, som om han havde opfundet ondskab.

Det var i hvert fald ondskabens triumf. Sådan smækker man porten til Copenhell i.

