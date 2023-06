Christopher bør skifte job

Christopher er som bekendt dansk pops svar på Lillebrorost.

Efter flere flop de senere år så det ikke ud til, at han kunne blive en Gamle Ole i det gakkede game, der kaldes showbiz, men sangeren har endelig fået et hit.

Ved at skifte karriere til skuespiller.

Christophers nye film på Netflix, ’A Beautiful Life’, er åbenbart både populær og dårlig, men da han åbnede hovedscenen på Tinderbox, var entertaineren klart dårligere, end han var populær, selvom fynboerne nu tog ganske godt imod københavneren i eftermiddagsheden.

Billige tricks

Det var også et særdeles taknemmeligt publikum, der elskede alle charmørens billige tricks:

- De smukkeste piger bor lige her! påstod Christopher.

- Hviiiiiin! lød det fra Odense.

- Er der nogle sexy ladies derude? spurgte Christopher.

- Hviiiiiiin! svarede Odense.

- Odense har sgu det fedeste publikum! konstaterede Christopher.

- Hviiiiiin! hvinede Odense.

Idolet fra København samlede en pæn og entusiastisk skare i Tusindårsskoven i Odense. Foto: Per Lange

Christophers musik er nogenlunde lige så opfindsom.

Bagateller som ’Good to Goodbye’, ‘Mama’ og ‘When I Get Old’ smeltede fuldstændigt i solen, og de blev ikke mere inciterende af, at sceneudsmykningen lignede noget, de umuligt kunne have lavet mere smagløst.

Var det skyer og en slags magisk måne? Et religiøst motiv af en slags?

Kan det være, fordi sangene fra ’A Beautiful Life’ lyder som kristen pop? Vi ved det ikke.

Christopher så i det mindste godt ud som altid, men lidt dumt med sorte læderbukser i 25 graders varme, hvilket han da også gav udtryk for, at han fortrød. Mere inderligt end musikken.

Hænderne op

Bandet burde han heller ikke have taget med på scenen. De ville også have været lummerfunky, hvis det ikke var lummert. Funky bliver de aldrig.

Christopher bad igen og igen folk om at stikke hænderne op. Det var nærmest som en cowboyfilm.

Da han spurgte, hvor mange der havde set ’A Beautiful Life’, fløj poterne i luften overalt.

Christopher har fået et hit. Og det er en film.

Det skal han være lykkelig over. For det der med musikken, dur han bare ikke til. Den stinker.

