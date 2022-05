Clara er deprimerende

Jelling Musikfestival er en slags kulturelt landgangsbrød, hvor popsangerinden Clara lørdag eftermiddag blev serveret lige efter det lokale thrashmetalband Lipid og stovte Allan Olsen.

Selv morgenbranderterne kunne sagtens se forskel på repræsentanterne for de tre kunstarter.

Og 21-årige Clara skal vist først og fremmest ses og ikke høres. Hun havde i hvert fald sendt sit lille orkester helt ud i Teltscenens sider, så der var godt med plads til stjernen og hendes dansetrup.

Ingen ambitioner

Det koreograferede show mindede om en blanding af aerobicopvisning og synkronsvømning på gulv, og bandet lød så dåseagtigt, at gutterne faktisk lige så godt kunne have stået nede i pantboden.

- Kig lige op på mine supersexede dansere!, opfordrede Clara en overgang.

Det er, som om der skal lidt mere til, og lidt mere kom der, da gedigne døgnfluesange som 'Nobody's Lover', 'Legend' og 'Girl Like You' fik publikum i det halvtomme telt til at vippe ret sexet med hikingstøvlerne.

Danserne truede med at overdøve poppen i et stift koreograferet show om eftermiddagen. Foto: Per Lange

Claras seneste single, 'Energies Don't Lie', er floppet, og de nye sange fra jydens kommende tredje album tyder ikke på, at hun har ambitioner om at ændre verden.

I hvert fald ikke til det bedre.

Hendes cyborglignende udstråling og mekaniske tilgang til popcirkusset blev understreget i deprimerende grad til sidst, da hun bevidstløst kiggede ned på sætlistens noter og hvinede 'tak for i aften!'.

Klokken var 15. Clara sluttede passende med 'Crazy'.

