Comeback: Aldrig været vildere

Efter Cheff Records havde leveret en stangbacardi festforestilling i solen på NorthSide tidligt lørdag aften, kunne man jo sagtens frygte, at det ville blive noget af en kold tyrker med Kashmir i skumringen.

Fuldskæg er nok det nærmeste, et af landets kedeligste orkestre kommer skæg fuldskab, men den gendannede kvartet rockede med højere promille end frygtet, og deres sæt gjorde i hvert fald ikke alle ædru ved hovedscenen i Aarhus.

Kashmirs samspil fremstod bestyrket og modnet i forhold til de gode gamle dage, hvor de ikke var særligt gode, så københavnerne er vist ikke kun tilbage på grund af pengene.

De gjorde sig i hvert fald fortjent til dem.

Kollektiv nostalgi

Favoritter som 'Mom in Love, Daddy in Space', 'Graceland’ og afsluttende 'Rocket Brothers' fremkaldte fællessang og en stemning af kollektiv nostalgi, men så snart koncerten blev krævende, krævede Kashmir for meget af et publikum med koncentrationsevne som spædbørn.

Bandet spiller fortsat rock for folk, der ikke kan lide rock’n’roll, men de rockede igennem på ’She's Made of Chalk’ og ’Leather Crane’, som nød godt af en nyfunden tyngde, de har tilfælles med den aktuelle udgave af deres gamle rivaler i Dizzy Mizz Lizzy.

Kashmir er sexede som matematik, og hvis de var en øl, ville den være alkoholfri.

Ikke desto mindre har de haft godt af at ligge på fad nogle år, og hvad skal det ikke ende med, hvis de holder en endnu længere pause næste gang?

Billedgalleri af Per Lange