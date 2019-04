D-A-D overlever selvmord i Aarhus

Veteranerne spændte ben for sig selv med nye numre, men løb alligevel med sejren på udebane

D-A-D afslørede i et interview med Ekstra Bladet forleden, at det 35 år lange rockægteskab balancerer på randen af en skilsmisse.

Fredag i Aarhus var vi nogle, der var glade for, at de ikke er gået fra hinanden endnu.

D-A-D åbnede en kort og efterhånden sjælden halturné, efter den slags jo er sparket af scenen til fordel for det langt mere lukrative sommerland under åben himmel.

Det klædte kvartetten med tag over hovedet, og selvom de ikke blæste det helt af, prøvede de ihærdigt gennem knap to timer, hvor de i vanlig stil mindede om, at det er meningen, entertainere skal underholde.

Punkterede festen

Bandets håbløst forsinkede tolvte album skulle have været ude inden koncerten, men de har haft travlt med at skændes, så knap otte år efter forgængeren kommer ’A Prayer for the Loud’ først i maj eller juni.

Ikke desto mindre spillede D-A-D hele seks skæringer fra skiven, og til trods for at kvaliteten umiddelbart var glimrende, så tog publikum nærmest uundgåeligt imod nyhederne, som hvis bartenderen havde sagt, der ikke var mere Ceres i Ceres Arena.

Det punkterede festen, men med risiko for også at tage luften ud af anmeldelsen, så anmelder vi sgu lige alle de seks nye:

’Burning Star’ er albummets singleforløber og åbnede også ballet på effektfuld vis i Aarhus. En bister satan.

Herlige ‘Musical Chairs’ var fræsende speedboogie, mens det stort anlagte titelnummer lød som D-A-D ZZ Top. Anderledes og alligevel bekendt.

’The Sky Is Made of Blues’ var melodisk og melankolsk. Med et strejf af country. Endnu en vinder.

’Nothing Ever Changes’ fremturede på et fjedrende riff, men trods megaomkvæd lød den ikke som en, de har på sætlisten året ud.

Der var ingen tvivl om, at ’No Doubt About It’ havde en sej intro og et nærmest AC/DC-agtigt refrain. Det kneb lidt mere med resten.

Vanvittigt veloplagt

De gode gamle sange var stadig både gamle og gode. ’Jihad’, og en vanvittigt veloplagt ’Riding with Sue’ var blandt højdepunkterne i gøglernes umiskendelige cocktail af tivoli, cabaret, cirkus og rockteater for hele familien.

Sidstnævnte er måske så meget sagt, for forrygende Laust Sonne var vist den yngste i lokalet.

Dyderne er også gamle, men D-A-D lider noget under, at deres fans efterhånden er så langt oppe i årene, at de ikke rigtig magter andet end at stå og stå. Eller sidde.

De løfter helst kun poterne, hvis de skal hælde øl ned, og det mindede lidt om den underligt matte seance, da AXL/DC larmede inde hos naboen, stadionet Ceres Park, i 2016: Fed koncert. Fladt publikum.

Noget nær ekstase

Der er plads til 7000 i sportshallen, men der var kun halvfyldt. Indsatsen fra de fire tosser i rampelyset var derimod helhjertet.

Under ekstranumrene glemte forsamlingen omsider, de er blevet for gamle til at gå amok. Eller også begyndte Ceres bare at virke.

Bajerne fløj i hvert fald gennem luften, da uimodståelige ’Bad Craziness’ og ’Sleeping My Day Away’ sendte det suspekte segment i noget nær ekstase på en aften, hvor D-A-D værnede om deres værdier og selvskabte verden som et nationalklenodie.

Der er ingen helt som dem. Lad os håbe de inviterer os med til guldbryllup.