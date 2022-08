Dansk festival går helt på røven

Kendisser som selveste Kylie Jenner og Blac Chyna har datet Tyga, og man forstår dem godt.

Ikke alene er rapstjernen en flot fyr. Han er også talentfuld.

På AiaSound Festival nøjedes ungdommen med at være fuld, da Tyga ramte pladsen sidst på aftenen som torsdagens hovednavn.

Det blev en fest. Stor kunst var det måske ikke, men underholdningen var underholdende.

Et par timer tidligere havde Kesi vist, hvordan det ikke skal gøres, og der har nok aldrig været længere fra den danske hovedstad til hiphophovedstaden Compton, som fostrede Tyga i 1989.

Konstant fikspunkt

Manden var milevidt dygtigere end Kesi, og fire sekunder inde i californierens kun 43 minutter korte show, var man som transporteret til en anden og bedre rapplanet.

Micheal Ray Nguyen-Stevenson alias Tyga, der står for Thank You God Always, demonstrerede tempo, engagement og intensitet i et hæsblæsende sæt med sit indædte flow som konstant fikspunkt.

Han var der virkelig, og han arbejdede for hyren. Så længe det varede.

Tyga har indspillet med blandt andre Kanye West, Drake, Nicki Minaj samt Justin Bieber. Foto: Per Lange

Effektiv brug af dj og røvrystende dansere blev flankeret af to bodyguards, som var på størrelse med bjergkæder.

Det ikke bare lød af noget. Det så også ud af noget. En international entertainer var i byen.

Sange som ’Ice Cream Man’, ’Rack City’ og ’Taste’ fik tøserne til at smile på hele Tiøren, så man skulle tro, de ikke havde set noget lignende, siden sidst de var på Insta.

Tyga bliver næppe ensom på hotellet.

