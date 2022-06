Dansk sensation efter midnat

Metallica kunne ikke helt. Judas Priest kunne næsten. Kiss kunne slet ikke.

Men det kunne D-A-D.

Københavnerne efterlod sensationelt Copenhells udenlandske legendenavne i støvet, da de stormede til mindeværdig hjemmebanesejr ’after dark’ med sprudlende midnatsforestilling på hovedscenen.

Showet var en ønskekoncert, hvor fans stod for sætlisten via en afstemning på nettet, og det kunne de ikke have gjort meget bedre.

Det kunne D-A-D heller ikke.

Gjorde forskellen

Aftenens 18 numre var en forrygende blanding af klassikere og kuriositeter, men det var måden, hele herligheden blev leveret på, der virkelig gjorde forskellen fra bare endnu en tur i veteranernes rockcirkus.

D-A-D spillede, som gjaldt det livet, eller noget endnu vigtigere, hvad det end måtte være.

Uden at forklejne Silkeborg, der jo er køn som Stig Pedersen i en sølvdragt, så er det altså ikke det samme at spille til regatta ved Gudenåen.

Kvartettens energiske samspil var stramt som bassist Stig Pedersens blændende outfit. Foto: Per Lange

D-A-D fandt det ekstraordinære frem til en særlig begivenhed og understregede, at de er en meget dansk kulturinstitution og et enestående orkester med internationalt format.

Det var kort sagt F-A-R’s dag.

Kys til publikum

Starten var god, men det blev bedre og bedre, og midtvejs i den 105 minutter lange stjernestund, som føltes noget kortere, lyste ’Everything Glows’ pladsen op, inden en episk ’Grow or Pay’ fik D-A-D til at vokse yderligere med opgaven.

Cirkusdirektør Jesper Binzer var atter en uimodståelig badutspringer i spidsen for D-A-D. Foto: Per Lange

Den akustiske ballade ’Laugh ’n’ a 1/2’ var oprigtigt rørende tilsat fællessang og gudhjælpemig crowdsurfing, og sjæleren fik selv Jacob Binzers stenansigt til at flække i et smil, inden guitaristen sendte et kys ud til publikum.

Laust Sonnes animalske jazzswing var så medrivende, at man tilgav ham netundertrøjen og det pink jakkesæt, mens Jesper Binzer skrålede, så man kunne se plomberne og det meste af ganen.

D-A-D har kæmpet med intern splittelse i flere år, men da legionærerne sluttede med ekstranumrene ’Sleeping My Day Away’ og ’It’s After Dark’, hvor alle fire samlede sig på trommepodiet, lignede og lød de som et sammentømret band.

De er ikke kommet sovende til det. Lad os håbe de aldrig går til ro.

Billedgalleri af Per Lange