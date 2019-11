De gjorde det: STORT i Royal Arena

Københavnske The Minds of 99 skød sig helt ind i dansk rocks superliga med udsolgt kæmpekoncert

The Minds of 99, Royal Arena, København, lørdag 23. november

The Minds of 99 bliver kaldt Danmarks bedste liveband. Det er de ikke. Men de er blevet et af de allerstørste.

Royal Arena havde været udsolgt siden september, da kvintetten fra København blev tiljublet frem mod en sikker hjemmesejr på en historisk stor lørdag aften for det hårdtarbejdende orkester.

- Det er fandeme lækkert det her! udbrød Niels Brandt og spejdede rundt på de fyldte tribuner med et blik, der signalerede en blanding af triumf og vantro.

Det er også ret utroligt, at The Minds of 99 har fået format til at skrive ’Som fluer’. Gruppens bevægende nye single har kvaliteter til at blive en generationsklassiker, og publikum tog balladen til sig, som var det deres ’Langebro’.

Stilmæssigt står himmelstormerne dog snarere på skuldrene af Kliché, TV-2 og Nephew, men for ofte minder de for meget om New Order. ’Hjertet følger med’ er nærmest en coverversion. Men gutterne har vitterligt hjerterne med.

Udstrakte hænder

Det var ved at banke gennem brystet på Brandt under ’Det er Knud som er død’, hvor frontmanden atter overtalte fanskaren til at brøle med. Det havde han ikke svært ved. Til sidst sang selv sikkerhedsvagterne vist med på ’Hurtige hænder’.

The Minds of 99 har efterhånden mange gode sange, men de har ikke helt nok til at spille 100 minutter, uden intensiteten dykker, og ’En engel’, ’En fremmed’ og nyheden ’Big City, Bright Lights’ sænkede festens promille noget.

En flot udgave af ’Solkongen’ gjorde vist ligefrem de fleste ædru et øjeblik. På den fede måde.

Brandt steg til vejrs med en sakselift under ’Ud af min krop’ og blev derefter transporteret på publikums udstrakte hænder, men ellers var showet stort set renset for gimmicks og gæsteoptrædener.

Musikken kunne bære koncerten alene. Og når den haltede, løftede 16.000 struber stemningen.

Der kommer endnu flere, når The Minds of 99 indtager Parken næste år. Kan det snart blive bedre? Det bliver i hvert fald ikke større.

