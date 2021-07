Discount: Christopher på tilbud

Christophers nye flopalbum ’My Blood’ er der ikke mange, der har hørt, men til gengæld har en hel del lagt ører til popidolets feststemte slagsang om at tage et smut på ’luderbar’.

Fredag eftermiddag tog han et smut på Lyden af Nibe, hvor han kun forargede dem, som forventer stor kunst af en popkoncert.

Efter den med ’luderbaren’ mente mange jo, at han burde trække stikket, og det gjorde han så i Nordjylland. På en måde i hvert fald.

Christopher havde strippet showdelen af sit show og optrådte akustisk, hvilket unægtelig ikke gjorde hans uinteressante sange mere interessante.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan stjernerne må gå op til 70 procent ned i hyre, hvis økonomien skal hænge sammen på sommerens små erstatningsfestivaler, og uundgåeligt resulterede det desværre i nogle oplevelser, der føles som discount.

Tag nu lige hjem

Den 29-årige charmør fra Amager serverede heldigvis herlig spas og lystig komik mellem numrene, hvilket blot fik en til at ønske, at den næste kedelige kærlighedssang sluttede endnu hurtigere.

Christopher og hans to medmusikanter lavede ’Twerk It Like Miley’ om til country. Det fungerer ikke rigtigt, men point for at prøve.

Billedgalleri af Per Lange

Fuld skærm

29-årige Christopher spillede tidligt på eftermiddagen, mens publikum fortsat strømmede til festivalens telt.

Til sidst stod man bare at håbede, han ville synge sit nye kæmpehit. Altså den med ’luderbaren’.

Det er vel på sin plads at informere Christopher om, at Aalborgs legendariske stripbar plus det løse, Gøglerbåden, lukkede for et par år siden.

Så tag nu lige hjem, knægt, find nogle strømkabler i garagen, og så må børneopsparingen vente med at vokse til næste sommer.

Det her akustiske går virkelig ikke.