Død, slanger og skønne kvinder

The Local Honeys smurte Tønder Festival ind i charme med usminkede sange om håbløs elendighed

The Local Honeys, Tønder Festival, Pumpehuset, lørdag 26. august

De kan finde ud af andet end at skovle kul og lagre bourbon i Kentucky.

Den amerikanske sydstat har kultiveret noget af den stærkeste og mest ufiltrerede countrymusik i USA.

Bill Monroe, Loretta Lynn og Dwight Yoakam sang og skrev sig ind i historien som lokale legender for længe, længe siden, og de senere år har ikke mindst Sturgill Simpson og Tyler Childers fastholdt Kentuckys prominente placering på genrens verdenskort.

Relativt tidligt i deres karriere gav begge d’herrer forrygende koncerter på Tønder Festival, der denne weekend har besøg af endnu et yngre navn fra Kentucky i form af The Local Honeys.

Ingen modeluner

Duoen består af guitaristen Linda Jean Stokley og Montana Hobbs på banjo. De elsker country så inderligt, at selv deres navne klinger som musik.

The Local Honeys, der på festivalens intime spillested Pumpehuset var udvidet med violinisten Megan Gregory, spiller usminkede oldtimertoner uden skelen til modeluner som edb, faxmaskiner og farvefjernsyn.

For dem er rap stadig bare noget en and siger.

Duoen med Montana Hobbs på banjo har udsendt to studiealbum siden debuten fra 2017. Foto: Per Lange

Montana Hobbs havde digitalur om håndleddet, men ellers kunne det have været 1952, da kvinderne istemte om døde heste, sort vand og folk, der vil begraves i deres overalls.

Den første sang, Montana Hobbs skrev, handlede om ’smerte og elendighed’:

- Hvis I kom for at høre glad musik, så kan I lige så godt smutte, oplyste Linda Jean Stokley med et smil.

Når de spillede forkert, hvilket ikke var helt så sjældent, som det burde være, kiggede de bebrejdende på hinanden, som ellers kun søskende kan. Det var ikke til at stå for.

Seriøs morskab

The Local Honeys virkede søde som honning. Også når de udvekslede erfaringer om eksempelvis giftslanger med publikum.

Musikerne kom også ind på hajer, bjørne og vilde kalkuner. Altså fuglen. Ikke den berømte bourbon.

The Local Honeys har et uhøjtideligt forhold til højtidelig musik. De tog koncerten alvorligt. Og kunne grine af det hele.

Makkerparret bliver aldrig et afgørende kapitel i Kentuckys countryhistorie, men mens de synger om døden, lever en mageløs tradition videre.

