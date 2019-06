Drømmen brast: Hovednavn skuffede

Copenhell har drømt om Tool, siden festivalen startede i 2010. Bandets fans har drømt om Tool, siden amerikanerne indtog Roskilde Festival i 2006.

Sent torsdag aften i skumringen luskede de fire mørkemænd omsider ind på Copenhells hovedscene til deres første danske show i 13 år.

Det blev ikke den forventede drømmekoncert. Tool mindede dog alligevel om, hvorfor de er noget helt særligt.

Der var klasse i luften, men aldrig magi.

Tool fandt hurtigt deres organiske groove, og det fornemme samspil mellem trommeslager Danny Carey og bassist Justin Chancellor bar gruppen sikkert gennem et 90 minutter langt sæt.

Svajende branderter

Især i begyndelsen skulle man imidlertid lede efter en volumen, der var massiv nok, og festivalens særdeles tørstige publikum havde nemmere ved at koncentrere sig om det, der var i bægeret, end det, der foregik på scenen.

Tools radbrækkende rytmer og progressive sangstrukturer var for jazzede til pladsens svajende branderter, men netop som der var ved at gå hønsegård a la NorthSide i affæren, tog veteranerne for alvor fat.

’Forty Six & 2’, ’Vicarious’ og ’Stinkfist’ ruskede igennem til sidst, hvor folk sang eller snarere råbte med i stedet for bare at sludre.

Et par numre fra Tools kommende comebackalbum, der udsendes 30. august, fungerede overraskende problemfrit ved siden af deres gamle materiale, som holdt bedre end de visuals, der desværre lignede noget fra MTV’s storhedstid.

Sanger Maynard James Keenan stod i vanlig stil så langt tilbagetrukket, at man knap kunne skimte ham. Man kunne heller ikke rigtigt mærke Tool dér, hvor man husker det.

De væltede ikke Copenhell. De skubbede stilfuldt til festivalen.

Forventningerne var større end begivenheden.