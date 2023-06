Dumper: Uegnet på Roskilde

Roskilde har en mangeårig tradition, der går ud på, at et relativt uprøvet dansk navn åbner Orange for tilsyneladende at bevise, at et relativt uprøvet dansk navn ikke har format til at spille på megascenen.

I år var det Blæst, som forsøgte. Forgæves.

Popbandet skulle få et minialbum og nogle singler til at vare en time, og det kan man jo ikke.

Blæst spædede op med en hoppetur og Medinas ’Kun for mig’, hvilket faktisk var de to ting, de havde mest succes med, og det er jo på sin vis tragisk.

Det lystige hit 'Juice', som vist handler om pigesex, uden nogen har bemærket det, spildte de på scenegulvet til sidst i en tynd og meget lang version.

Gumpetung start

Efter en nervøs og gumpetung start, hvor Fernanda Rosas vokal flakkede uskønt i lydbilledet, fik Blæst momentvis fat i den kæmpe publikumsskare med de høfligt funky ’Sover du nu’ og ’Kig op fra gulvet’, men grundlæggende var deres tilstedeværelse malplaceret som sangerens vindjakke.

Der er dagligt 85.000 betalende gæster på Roskilde Festival, som er udsolgt. Mange af dem ville se Blæst.

Lamin var en underligt akavet gæst på ’All In’. Bortset fra den forudsigelige overraskelse mindede sættet til forveksling om bandets optræden på NorthSide for et par uger siden.

Det var bare værre. Det er det, Orange gør ved musikken. Blæst hører hjemme på Grøn. Altså karavanen.

Kvartetten er for længst slået igennem med deres nuttede og uskyldige firserpop, og det virkede ikke, som om hverken Blæst eller Roskilde havde brug for endnu en udgave at dette meningsløse ritual.

Sidste år åbnede Drew Sycamore umulige Orange med sine sterile radiohits. Siden er hendes karriere crashet.

Hvad kan man så lære af det? Ingenting. Det er typisk Roskilde.