Ed Sheeran forvandlede pladsen til en pub

Jeg har satme set mange koncerter i mit liv. Men jeg er voldsomt imponeret over Ed Sheeran.

Især er jeg imponeret over over den crowd-control, han havde. Han fik bare publikum til at gøre ting hele tiden, om det så var at juble, synge med eller klappe. Og det virker altså.

Jeg er dybt imponeret over, at han kan stå ene mand på scenen i Tusindårsskoven. Det var helt vildt.

Jeg har aldrig set noget lignende med den måde, han brugte loop-pedalen, hvor musikken blev spillet igen og igen, så han kunne synge henover det.

Jeg tænkte, han måtte have et orkester med for at fylde så stor en scene, men det behøvede han overhovedet ikke.

Vakuum er af nærvær

Jeg synes også, man skal nævne ham, der passede storskærmen, og som skabte et show på skærmene. Jeg har aldrig set skærme brugt så intelligent. Det underbyggede sangene så godt.

Der var ikke noget starfuckeri, og der var ikke noget selvpromovering på scenen fra den rødhårede fyr. Det var blot historierne, der blev understøttet af sceneshowet, og det var stor kunst.

Sådan så det ud, da Ed Sheeran spillede i Rusland 19. juli i år. Arkivfoto: Kommersant Photo Agency/Shutterstock

Mine højdepunkter var de numre, hvor han arbejdede med stilheden. Når han byggede det hele op med fuld hammer på, og så pludselig får 45.000 mennesker til at tie stille - undtagen de tre fulde piger, der stod ved siden af mig.

Og stilheden er det største bifald, en musiker kan få.

Især 'I set Fire' og 'Perfect' var mine højdepunkter. Det er kraftedme nogle gode sange.

Han gjorde pladsen til en pub i London. Alle de kvaliteter, der er i en mand med en træguitar, som at få folk til at synge med og underholde, kunne han.

Han skabte et stort vakuum er nærvær. Jeg fornemmer ham kraftigt, og han virker utrolig ærlig. Der er ikke så mange indstuderede nykker.

Jeg overgiver mig, og jeg havde ellers kun hørt hitsene på forhånd.

En af de bedste koncerter

Det var et lille dyk, da 'Lego House', 'Kiss Me' og 'Give Me Love' blev spillet cirka midt under koncerten.

Der havde han ikke rigtig fat i folk. Men det er noget af det eneste negative, jeg har at sige, og jeg blev blæst væk den første halve time.

Men koncerten blev dog lidt for lang, og publikum mistede pusten til de to ekstranumre 'Shape of You' og 'You Need Me, I Don't Need You'.

Han skulle havde pillet de tre numre ud, hvor koncerten faktisk dykkede. Så havde den været et kvarter kortere, og så havde folk kunne holde gejsten helt oppe til det sidste. Men det er småting.

Selvfølgelig raslede guitaren engang i mellem, men det var fløjtende ligegyldigt. For det vigtigste, det er nærværet.

Og så har han en stribe gode sange, og det er så vigtigt. Og folk kunne sgu sangene.

Han får seks stjerner. Det er faktisk en af de bedste koncerter, jeg har været til i mange år. Især fordi jeg ikke vidste, hvad jeg skulle forvente.