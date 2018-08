Efter fadæse: Martin redder Smukfest

Nogenlunde midtvejs i Smukfest har højdepunkterne været til at overse, og det er fuldt forståeligt, at deltagerne drikker sig langt ud i festivalens trådhegn for at komme igennem strabadserne.

På det tidspunkt fredag aften, hvor der sendes ’X Factor’ i vintermånederne, forsøgte realityshowets tidligere vinder Martin Hedegaard passende at redde os alle sammen med noget, der også kan være berusende - musik. Og det lykkedes.

Midtjydens Saveus havde revanche til gode, for hans koncert i P3 Teltet på Smukfest i fjor blev aflyst efter blot to numre på grund af tekniske problemer.

I år var Saveus flyttet over på gigantiske Bøgescenerne, men i forhold til knægtens vellykkede koncert på Roskilde Festivals kolossale Orange tidligere på sommeren, så var der nærmest tale om en intimkoncert. Oplevelsen blev heller ikke helt så stor.

Trods støvregnen brændte Saveus dog igennem uden nævneværdige problemer, og med en dynamisk, energisk og nærværende indsats fik han folket til at flytte fødderne under ’Everchanging’, ’Greatness or Madness’ og ikke mindst en ekstatisk ’Himalaya/Sanctuary’.

Martin har efterhånden naturlig autoritet som performer, og for at få menneskeskarens opmærksomhed behøvede han ikke at kamme over i den vanvidsenergi, der karakteriserede hans åbningsshowshow på Roskilde.

Et lille højdepunkt på en meget flad festival.

Foto: Olivia Loftlund