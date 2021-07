Endelig: Jomfruerne gjorde det

Hvor kom de lige fra?

Jung kom fra noget nær ingenting i 2019, og siden har popbandet med rødder i Frederikssund ligget på enten singlecharten eller albumlisten stort set uafbrudt.

Corona sørgede dog for, at de minsandten aldrig har optrådt på hverken en festival eller for et stående publikum.

Det blev der heldigvis lavet om på tidligt torsdag aften i Nibe, hvor det unægtelig ikke virkede, som om de aldrig havde prøvet det før.

De knaldede godt igennem, og der var tilløb til landskampstemning under uimodståelige ørehængere som ’Jeg skal nok vente’, ’Blitz, Baby’ og ekstranummeret ’Hun kommer tilbage’.

Samlede pladsen

Jung har for mange afdæmpede sange til, at det blev en storsejr på et tidspunkt, hvor folk heroisk forsøgte at drikke det sidste af hjernen ud.

Den var på vej gennem panden, ørerne og nakken, når gruppen piskede en stemning op, mens shotsrør fløj gennem luften, og fadøl blev sjasket op ad sidemanden. Eller damen.

Hold kæft hvor har vi bare savnet festivaler.

Jung spillede det helt nye nummer 'Forfra forbundet' fra popgruppens kommende andet album.

Den velsyngende frontmand, Jonas Jung, hældte også pilsner ned med et smil. Det var en af de mange ting, han lærte som praktikant på Ekstra Bladet, og i øvrigt herligt at se, at man kan blive til noget med sådan en uddannelse.

Jung samlede pladsen, da nordjyderne var ved at gå i opløsning, og det var en fornøjelse.

Tre unge mænd (og deres håndlanger), et krøllet bagtæppe og nogle gode popsange. Mere skulle der ikke til. Bortset fra alkohol. Det var en fest.