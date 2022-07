Endelig: Nu er det helt godnat

The Strokes lukkede Orange for i år med forsinket natteroderi og glimt af fordums sjaskede charme

The Strokes’ frontmand, Julian Casablancas, er søn af den danske fotomodel Jeannette Christiansen.

Rockbandet selv er sidste års model.

Det understregede The Strokes, da de lukkede Orange, hvor man imidlertid også fik lejlighed til at opleve, hvorfor kvintetten fra New York engang var ugens mest feterede orkester.

Ganske symbolsk slentrede de ind på Roskildes hovedscene med 29 minutters forsinkelse, hvilket immervæk er en del, når midnat nærmer sig, og de relativt få tilbageværende er på zombiestadiet.

The Strokes startede skramlet, skødesløst og skingert, men snart faldt deres samspil nogenlunde på plads, og i et fem kvarter langt sæt mandede de sig op flere gange og slog gnister under 'Juicebox', 'Reptilia’ og 'You Only Live Once'.

Voksen til Orange

Bandets fordrukne opkog af hjembyens legendariske Blondie, Television og The Velvet Underground havde dog også en tendens til at dingle fra Orange uden retning, så ofte kunne man godt have brugt en voksen.

I stedet fik vi en ustadigt flakkende udgave af 'The Adults Are Talking'.

Skal du have noget med fra baren, Julian? Disciplin er ikke The Strokes' stærkeste side. Foto: Per Lange

Planløse monologer mellem numrene har været et frustrerende tema på Roskilde i år, og Julian Casablancas holdt sig bestemt heller ikke tilbage med alt fra rablende vanvid til ætsende sarkasme.

Det var som NorthSide. Bare på scenen. Og sjovere.

Sangeren demonstrerede, at han næsten kunne sige både makrel og fløde. Så blev vi så meget klogere.

The Strokes viste Thomas Helmig, hvordan man er funky med ekstranummeret 'Eternal Summer', inden hittet 'Last Nite' tumlede udover festivalpladsen helt til sidst.

Det var det. Og det var på tide. Orange er lukket for i år. Bedre sent end aldrig.