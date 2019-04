Endte galt: Afdanket i Tivoli

Fredagsrock i Tivoli plejer jo at være noget af et tilløbsstykke, og det var det egentlig også, mens TopGunn varmede op for Den Gale Pose med et mildest talt lunkent sæt foran 14.000.

Men i pausen inden hovednavnet løb store dele af publikum hjem eller videre i byen, og alle dem, der skred, gik ikke glip af noget, for Den Gale Pose kom ingen vegne.

Se også: Endelig! Historisk koncert i Tivoli

Trioen gjorde comeback efter otte års stilhed og startede genforeningsturné i hjertet af København, hvor det dog kneb med blodomløbet hos Jokeren alias Jesper Dahl.

Rapperen lignede et utrænet ringvrag på flade fødder, og især i starten svigtede timingen totalt i hans snøvlede flow.

Se også: Håbløst: Kæmpe fadæse for Jokeren

Jokeren var som en afdanket stodder, der crashede fredagsbaren i joggingbukser, hvilket faktisk havde en vis, afsporet underholdningsværdi, mens Coldhands alias Nicholas Kvaran og Szhirley alias Szhirley blot var karismaforladte statister.

Den Gale Pose havde sin ret korte storhedstid for omtrent 20 år siden, og det beskedne publikum var naturligvis kommet for nostalgien skyld. Gruppen var vist bare kommet efter pengene.

Grine eller græde

Niarn og L.O.C. legede med, uden det gav smæk for skillingerne, og man kunne heller ikke mærke det, da bandet mindedes det afdøde medlem B alias Rasmus Berg med nummeret ’Indtil vi ses’.

Ved midnatstid sluttede de af med hittet ’Spændt op til lir’, og den virker endnu. Det gør Den Gale Pose ikke.

Billedgalleri af Per Lange 1 af 14 2 af 14 3 af 14 4 af 14 5 af 14 6 af 14 7 af 14 8 af 14 9 af 14 10 af 14 11 af 14 12 af 14 13 af 14 14 af 14

Det er ved at være noget tid siden, TopGunn har været bare nogenlunde på toppen, men ungdommen skreg lystigt med på landeplagerne ’Dejlig’, ’6 liter’ og ’Kongens Have’.

Se også: TopGunn skraber bunden

Publikum overdøvede faktisk næsten fidusmageren, der spjættede omkring i et onemanshow tilsat en volumen, som var så lav, at det var en hån mod de fremmødte, at Tivolis storskærme reklamerede med, at man kunne købe ørepropper i baren.

På den anden side er TopGunn alias Oliver Gammelgaard Nielsen plat i en grad, der egentlig godt kan give en lyst til at frelse øregangene for hans bøvede fordanskning af dancehall, også selvom lyden er som hans bundniveau.

Se også: Tivoli vil holde lortelyd hemmelig

Man vidste ikke, om man skulle grine eller græde, da ubehjælpsomme Citybois spænede ind på scenen med ’Pool’. De fleste grinede dog, og makkerparret fik da sat fut i festen.

TopGunn udgav fredag albummet ’1991’, der ikke får klassikerstatus, og til trods for, han mindede om en forsinket påskekylling i sit gule fritidssæt, så føles han mere som en irriterende døgnflue.

Det døgn må snart være gået.