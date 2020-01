Får fingeren: Ulideligt i Royal Arena

De amerikanske plattenslagere Five Finger Death Punch satte helt nye standarder for dårlig smag

Five Finger Death Punch leverede varen i Royal Arena. Men deres vare var intet værd.

Bandet spiller popmetal for folk, der holder mere af pop end metal. Man skulle ikke langt ind i deres svulstige show, før det var meget svært at holde ud.

Se også: Helt slut: Legenderne er færdige

Spradebasserne fra Las Vegas er smagløse som deres hjemby, og under en enormt amerikaniseret forestilling på Amager føltes det som at ryge e-cigaret og spise McDonald’s på en stripbar med silikoneblondiner.

Se også: Satans: Mega svipser i Royal Arena

Man må bøje sig for Five Finger Death Punchs kæmpeomkvæd og effektiviteten i deres massivt komprimerede guitarblokke, men kønt var det unægtelig ikke.

Ikke desto mindre gik langt størstedelen af de 11.000 fans bananas, og to sekunder inde i åbningsnummeret ’Lift Me Up’ var der bedre stemning end på noget tidspunkt i Megadeths tamme supportsæt.

Latterlig blanding

- This is gonna be fun! udbrød sangeren Ivan Moody, og det var det vel, hvis man synes, det er sjovt at høre på en latterlig blanding af Rammstein og Volbeat.

’Jekyll and Hyde’ og ’Got Your Six’ fik momentvis tribunen til at skælve, men mest af alt var det egentlig rystende, at Five Finger Death Punch er blevet så populære på så platte præmisser.

Se også: Barbarisk: Fem galninge går amok

Uden skam i livet kastede de sange af Oasis, Bad Company og Kenny Wayne Shepherd ind i et cirkusoptrin af en koncert, hvor et gigantisk kranie vel skulle symbolisere, at orkesteret er dødkedelige i deres spraglede, iscenesatte vanvid.

Se også: Dybt godnat: Hovednavn var til grin

Five Finger Death Punch fremstod trods alt mere slagfærdige, end da de besøgte Copenhell i 2017 uden Moody, der var et smut i rehab, men der findes frugtpunch, som slår hårdere.

Én finger kan gøre det.

Billedgalleri af Henning Hjorth 1 af 12 2 af 12 3 af 12 4 af 12 5 af 12 6 af 12 7 af 12 8 af 12 9 af 12 10 af 12 11 af 12 12 af 12