Fadæse: Hovednavn helt til grin

Tragikomiske Lana Del Rey var en diva blottet for glamour under amatøragtig optræden på Tinderbox

Lana Del Rey var et dragende bekendtskab på gennembrudspladen, ’Born to Die’, men siden har hun mest fremkaldt lyst til at løbe i modsat retning.

Specielt fra amerikanerens koncerter, der i København og Aarhus har været nærmest dilettantiske blotlæggelser af det faktum, at hendes pirrende personlighed kun eksisterede som et kortlivet fænomen på plade.

Døgnfluen blafrer dog videre, og på Tinderbox i Odense cementerede hun, at hun simpelthen ikke kan finde ud af at optræde.

Del Rey lider af en form for sceneallergi, der gør, entertaineren tilsyneladende bliver utilpas, når hun skal underholde. Det er pinefuldt at se på. Men i det mindste ikke uden en vis tragisk komik.

Klippet armbåndet

Hendes manager har åbenbart også fundet ud af, at sølvkalven har karisma som gulvtæppet på et tvivlsomt motel, så to labre dansere var hyret til at give showet tiltrængt sexappeal.

Det var imidlertid noget akavet at se duoen lave en form for lapdance uden lap, mens Del Rey i vanlig stil sang som en søsyg skibbruden i et orkanagtigt stormvejr. Uden sikkerhedsvest.

Da chanteusen forsøgte sig med operette, burde hun have fået klippet armbåndet. Selvom det vist var af guld og nok med hjemmefra.

Sange som ’Ride’, ’Video Games’ og ’Summertime Sadness’ er svære at ødelægge. Hun gjorde så sandelig forsøget.

Stjernen fik hjælp af et band, der var blottet for autoritet, nerve og håndfast tilstedeværelse. Arrangementerne truede konstant med at falde fra hinanden. Det var som et talentshow uden talent. Og show.

Seancen kom til at virke endnu mere latterlig af, at Del Rey tog to lange ture nede hos sine fans, der fik autografer, kram og selfier i en grad, så man til sidst fik fornemmelsen af, at det betød mere for idolet end tilbederne.

Flere af beundrerne hulkede, og man forstod dem virkelig.

Fremmødet var ikke imponerende i koncertens begyndelse. Langsomt vendte publikum Del Rey ryggen, så da afsluttende ’Venice Bitch’ ringede ud, var der ikke mange tilbage.

Hun er født til at dødkede.

Billie Eilish overværede Lana Del Reys koncert fra siden af scenen efter sin egen optræden. Foto: Per Lange