Færdige: Hovednavn udbrændte

Muse lever desværre endnu. De findes i hvert fald. Sådan da.

Det engelske orkester tonsede løs på NorthSide sent torsdag med de forhåbentlig sidste krampetrækninger fra en gumpetung rockøgle.

Sjældent har futurisme lydt så outdated. Det mindede om et corny computerspil. Game over.

Det sørgelige hovednavn indtog hovedscenen med en midnatsforestilling, der langsomt fik publikum til at sive mod udgangen i en slags zombiemarch.

Temperaturen nærmede sig ti grader, og stemningen var endnu tættere på nulpunktet, mens Muse trods alt beviste, at de stadig kan spille på den der enormt enerverende og uskønt stampende facon.

Savnede pondus

Engang var de et bøvet Radiohead. Nu er de blevet Carpark North.

Med sanger og guitarist Matt Bellamy i front savnede trioens samspil den fornødne snert. Foto: Per Lange

På sætlisten var hysteriske ældre sange som ’Supermassive Black Hole’ og ’Hysteria’. Samt nye sange fra sidste års flopalbum, ’Will of the People’.

Både de nye og de gamle lød gamle.

Muses teknologiske rockoperette var et hult rungende rabalder, og man manglede den fnysende pondus, der trods alt var i lydbilledet, da gruppen optrådte på Tinderbox sidste sommer.

Trioen var på Roskildes plakat utallige gange, mens de på en måde var relevante, men i Aarhus klingende koncerten ud som dystopisk fremtidsmusik fra en fjern fortid. Det er dommedag nu. Eller snarere i går.

Da Muse omsider sluttede med den diskorockende ’Knights of Cydonia’, havde klokken rundet et, og det føltes på alle måder for sent.

