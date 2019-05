Fallerede: Røvtur i Royal Arena

Hiphop og kaos følges ad som rapstjerner og koncertaflysninger, så Metroen gik selvfølgelig i stå, da folket skulle fragtes til Royal Arena for at opleve Gods of Rap.

Bag den storskrydende betegnelse skuffede de historiske grupper Wu-Tang Clan, Public Enemy og De La Soul, der med årene også er gået mere eller mindre i stå.

DJ Premier kædede aftenens tre shows sammen med perler fra hiphoppens guldalder i 1980’erne og 1990’erne, men trods en entusiastisk skare på kun omkring 5500 virkede begivenheden underligt mat, indholdsløs og bagstræberisk.

Hovednavnet Wu-Tang Clan lukkede affæren som det mindst hovedløse indslag.

Huller i luften

Klanen lagde effektfuldt ud med engagement og energiske udgaver af ’Bring da Ruckus’ og ’Shame on a Nigga’ fra deres mere end 25 år gamle mesterværk, ’Enter the Wu-Tang (36 Chambers)’, der stadig lyder frisk fra New York Citys fortov.

Wu-Tang Clan har aldrig haft samme disciplinerede tilgang til metieren som de udøvere af kampsport, der ligger til grund for slængets sværdfægtende univers, og i et slingrende sæt slog rødderne flere huller i luften.

‘Wu-Tang Clan Ain't Nuthing ta Fuck Wit’ ramte plet i kort version, men underholdningen led under for mange tosserier, platheder og ligegyldige udfald og indfald, som da RZA fik en del tid til at gå med at glæde sig over, at ikonerne har fået bandnavnet på et gadeskilt hjemme på blokken.

I glimt mindede de om, hvorfor de har gjort sig fortjent til den slags, og Wu-Tang Clan kunne i det mindste være deres indsats bekendt. Det samme kan man ikke sige om aftenens første to indslag.

Monoton seance

Public Enemy regerede som mangeårige mestre indenfor rappens supersværvægt, men de sørgelige rester af legenderne fra Long Island var reduceret til et trist syn i letvægtsklassen.

Der var ingen autoritet og pondus i Chuck D’s før så myndige vokal, og gruppens beats landede i paraderne under en monoton seance.

De militante rimsmede prædikede fred, men undtagelsesvis kom der da lidt power i deres black power med en inspireret ’Fight the Power’.

Nostalgien glødede under ’He Got Game’, hvilket imidlertid ikke ændrede afgørende på, at hvis Public Enemy var en bokser, så var håndklædet for længst blevet smidt i ringen.

Lunkne vibrationer

Dette forår er det 30 år siden, De La Soul udsendte deres klassiske debutalbum, ’3 Feet High and Rising’, og trioen er ikke ligefrem på vej op længere.

Veteranernes før så varme vibrationer var lunkne på Amager, hvor de savnede basal timing i et sjasket, bøvet og usammenhængende sæt på knap 40 minutter.

’Me, Myself and I’ burde være mere relevant end nogensinde, men ganske symptomatisk serverede De La Soul hittet i en uvedkommende version.

Kort sagt ikke en aften, der kørte på skinner. Nærmere af sporet.