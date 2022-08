Fiduskunstner er helt uduelig

Hans Philip blev kendt som den ene halvdel af Ukendt Kunstner, men efter succesduoens opløsning lød det, som om han forsøgte at blive ukendt igen.

Sangerens ukristeligt kedelige solodebut, ’Forevigt’ fra 2019, hittede dog stort, til trods for at det bare var en uopfindsom fordanskning af Frank Oceans døsige R&B.

På AiaSound Festival truede Hans Philip med snart at udsende et nyt album, og de smagsprøver, han gav under koncerten, indikerede kraftigt, at man skal sætte godt med kaffe over, hvis man har tænkt sig at lytte til værket.

Den 33-årige jyde, der har karisma som et Wolt-bud med den forkerte pizza, proklamerede, at han ville stoppe sin performance, hvis nogen blandt publikum besvimede i varmen.

Sangstemme søges

Det var lige før, man stod og håbede, en dejsede omkring. Men naturligvis kun lige før.

Flere af de unge fans lagde sig i det svitsede græs, hvilket dog desværre ikke gjaldt som en årsag til koncertstop.

Hans Philip var søvndyssende på AiaSound, der afvikles på Amager og slutter sent lørdag. Foto: Per Lange

Hans Philip har ingen stemme, hvilket jo er et betragteligt problem, når man er en moderne soulsanger, der synger ulykkelige kærlighedssange, så man skulle tro, han aldrig havde været ulykkeligt forelsket.

Mellem numrene opførte han sig malplaceret fjoget og udbrød blandt andet de skelsættende sætninger:

- Kan I holde varmen?

- Husk at drikke vand.

- Vi elsker jer!

Sange som ’Tiden læger alle sår’, ’Drenge & piger’ og ’Siger ingenting’ var stillestående på niveau med publikum, der ikke uden grund forekom at være paralyseret af kedsomhed.

Hans Philip er kendt, men kunstner bliver han aldrig.

