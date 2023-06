Fjolser forpester festivalstart

Da Phlake åbnede NorthSides hovedscene fik gæsterne en drømmestart i deres forsvar af titlen som landets værste festivalpublikum.

De kan simpelthen ikke holde kæft i Aarhus, hvor man helst bare vil lytte til sig selv.

Generelt er programmet også håbløst ordinært, men Phlake var faktisk ganske glimrende.

Så vidt man kunne høre.

Duoens afdæmpede åbningsnummer, ’Get It’, druknede fuldstændig i NorthSides tonedøve blanding af hønsegård, børnehave og fredagsbar på en tidlig torsdag aften.

Udadvendt attitude

Når fjolserne forvandler sig fra at være fulde til plakatfulde om et par timer, går veganerfestivalen først fuldkommen bananas. Så bliver abefesten helt delirisk på den svitsede østjyske savanne.

Stakkels musik.

Kunsten har trange kår i Aarhus, hvor festivalen torsdag forventer små 30.000 på pladsen. Foto: Per Lange

Phlake havde vist forudset, at de kom til at forsøge sig med det muliges kunst under umulige forhold, så makkerparret prøvede at peppe deres døsige R&B op med dynamisk liveband og udadvendt attitude.

Gæster som Gorgeous, Eee Gee og frontmand Mads Bo Iversens gakkede alter ego, Mercedes the Virus, var også med til at variere underholdningen, men kun ’Pregnant’, ’The Rascal’ og ’Kitchen Party’ trængte nogenlunde sikkert igennem selfiehelvedes konstant summende knevren.

Fuldkommen uhæmmet stod folk med ryggen til scenen og snakkede højlydt. Iversen er måske ikke så køn som Christopher, men det er nu meget god stil at være vendt mod bandet.

2545 kroner for at høre sig selv snakke? Aarhusianerne er fortsat danmarksmestre i den disciplin.

Der spilles musik og snakkes på NorthSide frem til sent lørdag, hvor Lukas Graham lukker festivalen for i år.