Fladpandet: Helt vildt nederen

Dansk hiphop har jo udviklet sig markant fra generelt at være dårlig og ret upopulær til at blive dårligere og drønpopulær.

Genrens evolution blev afspejlet i Smukfests hyldestkoncert ’Made in Denmark - dansk hiphop’, der fredag aften præsenterede hits fra de seneste omtrent 25 år på knap halvanden time.

Suspekt lagde solidt ud. Få vil nok betegne dem som modne, men de var nærmest overmodne i det her selskab.

Showet blev overværet af et kådt kæmpepublikum og stank af studentervogn. Den blev punkteret igen og igen af blandt andre Marwan, Johnson, Icekiid, Kesi og Niarn, men Benjamin Hav kørte med klatten.

Den gakkede ener er et af dansk raps få beviser på, at det ikke er lovpligtigt at være en fordanskning af et amerikansk forbillede. Det er tilladt at være sig selv.

Spændt op til lir

Der var imidlertid langt mere attitude end talent på Bøgescenerne. I et hæsblæsende tempo blev man ikke ligefrem stopfodret med substans.

Hiphoppens stærkeste hjemlige navn, Malk de Koijn, var ikke med, og L.O.C. ville også have pyntet gevaldigt, mens Tessa aldrig dukkede op, selvom det rappende røvgevir på forhånd var annonceret som en del af programmet.

Gilli og Branco var heller ikke savnet.

Szhirley sang med på 'Spændt op til lir', der oprindeligt hittede stort sidst i 1990'erne. Foto: Anthon Unger

Helt grotesk var Szhirley den eneste kvinde på scenen. Hun repræsenterede dog det stærke køn på imponerende vis ved at være spændt helt op til lir.

Det var Jokeren ikke.

Veteranen snøvlede som et ringvrag, og mon ikke alle de unge rappere tager ved lære af det og fremadrettet skifter narkoen ud med havregrød.

Vi trænger i hvert fald til nogle helt nye toner i dansk hiphop.

