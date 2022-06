Fladpandet røvballepop

Er man i festhumør, skal man bare ringe til Cheff Records.

Tidligt på aftenen parkerede popkollektivet partybussen på NorthSide og trak studenterhuen, klaphatten og kasketten helt ned over den aarhusianske festival.

Stemningen tangerede drukkaravanen Grøn, mens det bæredygtige arrangement tog bad i en folkekær blanding af sprut og sol.

På hovedscenen demonstrerede TopGunn, Kidd, Klumben og Eloq timing som en af de branderter med dødt blik, der slingrer mod exitskiltene i et gudsforladt korstog, og kvartettens bevidstløse levering indikerede, at de må have øvet mindst et kvarter for at levere fem kvarters underlødig underholdning.

Arme og håndklæder

Indbyrdes kemi havde gutterne intet af, men så var det herligt, at de kunne falde tilbage på et sceneshow, der primært bestod af en storskærm, som havde nul effekt i solen.

Cheff Records viftede trods alt også med armene og af og til med både arme og nogle håndklæder.

Det var forbudt for voksne, mens Cheff Records underholdt de unge i udkanten af Aarhus. Foto: Per Lange

Folket slog jysk rekord i selfier til tonerne af dancehall på dåse og infantile sommersange om røvballer, penge og nogle andre røvballer og flere penge.

’Bare dans’, ’Kongens have’, ’Fetterlein’, ’Nik & Jay’, ’Ik lavet penge’, ’Buongiorno’ og de kunne desværre blive ved.

Men da Cheff Records endelig var ved at være færdige, proklamerede TopGunn:

- Vi kom for at lave en fest og ikke for at få gode anmeldelser!

Det lykkedes jo perfekt.

Billedgalleri af Per Lange