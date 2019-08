Flot afsked: Farvel og tak til Nephew

Sent lørdag aften var det slut for denne gang.

I silende regn tog Nephew afsked med danskerne, da deres massive comebackturné rullede sikkert ind på endestationen i Skanderborgs bøgeskov.

Efter fire lange dage med udbredt møgvejr og mange lortekoncerter varede det lidt før det hårdt prøvede publikum begyndte at blafre af begejstring under regnslagene, men langsomt fik Nephew godt fat i flokken.

Det endte faktisk helt rørende med en euforisk udgave af ekstranummeret ’Amsterdam’.

Sangene fra gruppens seneste album, ’Ring-i-Ring’, har ellers skuffet både kommercielt og kunstnerisk, og det var da også de gamle hits, der trak læsset på Smukfest.

Kvamm i øjenhøjde

I et velspillet og driftssikkert sæt på halvanden time gjorde ’Igen & igen &’ og ’Movie klip’ en forskel, mens en kreativ nyfortolkning af ’Superliga’ indvarslede en medrivende afslutning på showet.

Simon Kvamm var i øjenhøjde med den store fanskare også inden, han hoppede ned fra scenen og krammede et par piger på forreste række.

Fredag dukkede sangeren op under Nik & Jays koncert på Bøgescenerne, og duoen gengældte tjenesten med et gæstevisit hos Nephew, men ’Rejsekammerater’ er et underligt uforløst nummer, som heller ikke blev forløst denne gang.

Det var dog en mindre svipser i løbet af en sympatisk afskedsseance med et band, som de færreste nok ligefrem vil savne med blødende hjerte.

Nephew har fremtiden bag sig, men live var de bedre end nogensinde i 2018 og 2019, så forhåbentlig vender de tilbage med mere vedkommende nostalgi.

Tak for denne gang.