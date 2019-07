Før Parken: Metallica i vild skandale

GØTEBORG (Ekstra Bladet): Metallica kalder deres seneste album ’Hardwired... to Self-Destruct’. Tirsdag selvdestruerede titanerne på spektakulær vis foran 63.000 i Gøteborg.

Højttalersystemet på legendariske Ullevi lød som en transistorradio, der desværre var blevet kørt over af en truck. Ingen bund, ingen pondus, ingen gennemslagskraft.

Se også: Konge! Metallica sprængte Royal Arena

Torsdag skal Metallica underholde 47.000 i Parken, hvor de skrattede og buldrede helt uhyrligt i 2004. Sådan ender det igen, hvis de ikke finder en lydmand med hørelsen intakt indenfor to døgn.

Sange som ’Here Comes Revenge’, ’Spit Out the Bone’ og ’The God that Failed’ fejlede fuldstændig, og den ellers entusiastiske kæmpeskare tabte hurtigt modet og vendte djævlehornene nedad. De kom sjældent op igen.

Den mægtigste

Gøteborgs gader havde været fulde af mere og mere fulde fans siden tidligt på eftermiddagen, men koncerten var omtrent ligeså medrivende som værtshusenes skamspilning af Metallica, der sivede ud med ølsjatterne fra åbne døre.

Svenskerne er vilde med metal. Og ellevilde med Metallica. Typer, der mindede om Birthe Kjær, rendte rundt i T-shirts med påskriften ’Kill ’Em All’. Fantastisk.

Billedgalleri 1 af 7 Kongefamilien er også til metal. Man er vel svensker. Foto: Jonas Lindstedt/TT/Ritzau Scanpix 2 af 7 Foto: Jonas Lindstedt/TT/Ritzau Scanpix 3 af 7 Foto: Jonas Lindstedt/TT/Ritzau Scanpix 4 af 7 Foto: Jonas Lindstedt/TT/Ritzau Scanpix 5 af 7 6 af 7 Foto: Jonas Lindstedt/TT/Ritzau Scanpix 7 af 7 Foto: Jonas Lindstedt/TT/Ritzau Scanpix

Børn, hvis første ord utvivlsomt var ’tallica, fik lov til at være længe oppe for at opleve heltene. Men familieunderholdningen var en fiasko, som når tv-signalet svigter i den bedste sendetid.

Ifølge arrangørerne var det den største enkeltstående metalkoncert nogensinde i Norden. Den historiske begivenhed var historisk ringe.

Uden auraen

Tungen hang som altid ud af munden på Lars Ulrich, og James Hetfield holdt den lige i munden, men den sædvanligvis så myndige frontmand var uden sin usårlige aura.

Man kunne ikke mærke mandfolket. Slet ikke. Og knap nok forstå ham mellem numrene.

Se også: Metallica for alle: Bliver ikke større

Monumentale ’For Whom the Bell Tolls’ og ’Sad but True’ fik lidt fat, men mistede grebet. Trist, men sandt.

Endnu mere bedrøveligt var det imidlertid, at lyden ikke blev nævneværdigt bedre i løbet af koncertens to timer og 21 minutter.

Forbi bolden

Ullevi, hvor Danmark vandt EM i 1992, burde endda være nemmere at få til at fungere akustisk end Parken, fordi det er et langt fladere stadion med mindre stejle tribuner end mastodonten på Østerbro.

Men den ramte lydmanden sgu ikke lige i røven. Han sparkede helt forbi målet. Og bolden.

Se også: Kiks og klasse: Metallicas jyske kaos

Selve sceneshowet var påfaldende minimalistisk og smagfuldt for Metallicas noget tvivlsomme standard i den æstetiske afdeling, og storskærmene er vist aldrig set større. Vi snakker boligblokke. Så ligner selv Lille Lars en gigant.

Se også: Amager halshug: Metallicas triumf

Omsider flænsede Hetfields rytmeguitar den midnatsblå sommerhimmel og lortelyden under introen til ’Master of Puppets’. Han råbte ’MASTER!’, og et splitsekund blev man mindet om, at Metallica er genrens mestre.

Ellers var det slet ikke til at høre.

Ullevi var udsolgt - næste stop på Metallicas turné er København. Foto: Jonas Lindstedt/TT/Ritzau Scanpix