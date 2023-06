Folk flygtede: Helt sindssygt

Axl Rose var nyklippet og lignede rockens Donald Trump, da Guns N’ Roses lukkede hovedscenen på årets Copenhell.

Legenderne fra Los Angeles skulle have trimmet sætlisten i stedet.

Efter en uundgåelig forsinkelse på et kvarter, spillede festivalens ubestridte hovednavn fra klokken 21.45 til 00.50. 185 minutter. Tre timer og fem minutter.

38.000 entusiaster havde på det tidspunkt stået op i fire dage. Og drukket sig ned. Nu ville og kunne de ikke mere.

Store dele af forsamlingen flygtede løbende, mens maratonkoncerten blev en midnatsforestilling. Til sidst lignede det næsten, at den store publikumsbakke var blevet evakueret som under uvejret fredag.

Knap så genialt

Guns N’ Roses’ rablende storhedsvanvid og totale mangel på situationsfornemmelse har stået på, siden de i 1991 fik den knap så geniale idé at udsende to dobbeltalbum samtidig.

Mere end 30 år efter er de stadig mere crazy end makværket ’Chinese Democracy’, og da Rose dukkede op i skumringen med gennemborende blik som en galning, der så rødt, var den gal igen.

Frontmanden fremstod nu generelt forbavsende udadvendt og veltilpas i forhold til veteranernes seneste danmarksbesøg i Odense og Parken, hvor de også spillede vanvittigt længe, og hans umiskendelige vinkelslibervokal skar selvfølgelig i øregangene.

Tilsat obligatorisk smagløs æstetik på storskærmene var et energisk Guns N’ Roses egentlig sjældent decideret elendige som beslægtede Mötley Crüe i onsdags , men de var lige så sjældent eminente, og det var bare en middelmådig seance, som på udmarvende vis blev ved og ved og ved og ved.

Allerede efter en lille time kom det første mindre højdepunkt. ’Welcome to the Jungle’ var en fornøjelse, bortset fra at Axl tog sig i skridtet som en abekat i klassikerens intro.

Ligegyldige klichéer

Snottede fortolkninger af punkrockklenodierne ’Down on the Farm’ og ’T.V. Eye’ var da meget sjove, men fem coverversioner siger alt om, at Guns N’ Roses simpelthen ikke har kataloget til at spille mere end en standardkoncert på halvanden time.

Det er gået op for alle andre end gruppen selv. Der var flere nitter på sætlisten, end der var på pladsens mange armbånd.

Bob Dylans originaludgave af ’Knockin’ on Heaven’s Door’ varer to et halvt minut. Guns N’ Roses trak den ud på 12 minutter.

Det føltes som en evig ’Det er mig der står herude og banker på’. Man ville bare ud. Væk. Hjem.

Paraden af ligegyldige klichéer og unødvendige trivialiteter svajede intetsigende ud i natten, og når man kan finde på at vælge ’Prostitute’ som ekstranummer klokken 00.30, er man uden for rækkevidde af basal fornuft.

Rose ikke bare lignede Trump.