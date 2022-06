Folk gik: Pinligt ringe

Det er ikke kun popmusikken, der er plat på Tinderbox. Det er vittighederne også.

I festivalens lille telt Groovebox afvikles seancen Comedy dagligt med et simpelt koncept bestående af jokes fra komikere, der ikke burde være blandt landets bedste.

Men det er de tilsyneladende.

Lørdag var det Lars Hjortshøj, Mark Le Fêvre, Natasha Brock, Per Sodemann, Victor Lander og Uffe Holm, som hver fik ti minutter til at demonstrere, at standarden i dansk standup er kummerlig.

Eller havde de bare udvalgt deres værste vittigheder?

En flaske portvin

Yngre opkomlinge som Per Sodemann og Victor Lander forsøgte sig med den friskfyragtige stil, der synes at dække over dårligt selvværd.

Så var der trods alt lidt mere pondus over rutinerede Uffe Holm og Lars Hjortshøj. Sidstnævnte er begyndt at minde om Tommy Kenter. Det klæder ham.

Han har stadig den der elskværdige charme som en mand, der altid lige har drukket en flaske portvin.

Lars Hjortshøj har problemer med sexlivet og svedige patter. Det sagde han i hvert fald. Foto: Per Lange

Man ville ønske, man havde gjort det samme, da trivialiteter om skedesvamp, numsehuller og rynkenosser bøvet blev serveret af en flok trættende humorister i et telt, der var mere halvtomt end halvfyldt.

Sex, sex, sex og sex

Standupperne dyrkede naturligvis det pinlige. Det har komikere altid gjort. Men mest af alt var de generelt bare pinagtigt dårlige, og den spredte latter føltes som dåselatter.

Satiren om selfiekultur, sex, feminisme, svigermødre, sex, parallelparkering og mere sex var forudsigelig på linje med publikums adfærd.

Gradvist forlod de teltet som luften, der siver ud af en pruttepude.

Det var meningen, det skulle være sjovt. Det stank.

Billedgalleri af Per Lange