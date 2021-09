For dårligt: Amatøragtigt i Tivoli

Fredagsrock er tilbage. Godt nok uden rock, men det var da fredag, da Jada genåbnede den traditionelle koncertrække i Tivoli med pop på Plænen.

Restriktionerne er borte, og sangerinden fejrede, at vi må komme hinanden ved igen på herlig vis.

Mod slut i showet blev hun fragtet fra en lille scene ved lydmixeren til hovedscenen på publikums udstrakte hænder, og det var en farefuld færd, for der var lidt langt mellem de fremmødte.

- Kom og hjælp! Jeg er en stor pige! opfordrede Jada muntert i mikrofonen, og det vakte stor jubel, da hun endelig tumlede ind i rampelyset.

Musikalsk lettede koncerten dog meget sjældent.

Savnede lækkerhed

Jada har et par halvfede popsange som ’Lonely’ og ’On Me’, men opkomlingens repertoire er stadig alt for tyndt til et sæt på 80 minutter.

Den 28-årige sjællænder har fået betydeligt flere priser, end hun har hits, og sjælerne fra genrens sovekammer var mere søvndyssende end sexede.

Man savnede basal lækkerhed i hendes lyd, for bandet spillede på en for danske forhold karakteristisk blegfunky facon i sterile arrangementer.

Jadas force er hendes kraftfulde stemme, men organet sejlede rundt i åbningsnummeret ’I’m Back’, og selv om hun generelt fik mere og mere styr på vokalen undervejs, så var autotune tiltrængt flere gange.

Til sidst foldede roadierne en seng ud, som Jada kastede sig i og skrålede ’Nudes’, og på det tidspunkt havde optrinnet udviklet sig til en blanding af amatørteater og melodrama.

Tivoli har haft problemer med lav volumen i mange år, men det var rigeligt højt til Jada, hvor det mere var kvalitetsniveauet, som var for lavt.

Hun rockede ikke rigtigt igennem.