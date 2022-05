The Minds of 99 cementerede deres status som landets førende livenavn med superkoncert i Jelling

The Minds of 99, Scenen, Jelling Musikfestival, onsdag 25. maj

The Minds of 99 lagde ud med ’Vi vokser’, hvilket er lige, hvad de gør.

Københavnerne er blevet Danmarks største band, og mens regnen silede ned over Jelling Musikfestival op mod midnat, var man glad for, det ikke var Carpark North eller noget endnu værre, der er stukket af med det hele.

De største herhjemme er for en gang skyld også de bedste, så den massive skare foran hovedscenen ville skide på, at det pissede ned, mens The Minds of 99 foldede deres poetiske elektrorock forbilledligt ud i aftenkulden.

Festivalens drivvåde ansigter lyste af ren lykke. Det var festival, når det hele giver mening. Det var næsten for godt til at være sandt.

Niels brænder

The Minds of 99 er eksploderet op i stadionstørrelsen uden at miste ånden. De stortrives faktisk, når der er himmelhøjt til loftet.

Gruppens 90 minutter lange sæt i Jelling emmede af inderlighed, nærvær og selv sanselighed personificeret ved frontmand Niels Brandt. Glem alt om Steffen Brandt. Nu er det Niels, der brænder igennem.

Publikum overgav sig betingelsesløst til The Minds of 99 og hinanden sent onsdag aften i Sydjylland.

Oppe foran var der ekstatisk efterskolefest. Nede bagved kunne gamle fans af TV-2 og Nephew få troen tilbage på musikken, og ungdommen har fået et orkester, de tør tro på.

The Minds of 99 samlede pladsen med sange, der er ved at sætte sig fast i nationens bevidsthed. De betyder noget. De gør en forskel. Vi tager dem med os.

Lige ud i mørket

Der blev ikke sunget med. Der blev skrålet med, når bandet spillede ’Emil’, ’Som fluer’, ’Under din sne’, ’Ung kniv’, ’Hurtige hænder’ og alle de andre.

Visuelt var storskærmshowet slående i forlængelse af triumfen i Parken og forårets historiske indendørsturné, og vellyden væltede bare lige ud i mørket tilsat den selvfølgelige arrogance, der følger med, når det bare kører.

Det var den første af blot fire festivalkoncerter, som The Minds of 99 giver denne sommer. Der er noget at glæde sig til på NorthSide, Tinderbox og Smukfest.

Det kan kun blive kæmpestort.