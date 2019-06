For helvede: Copenhell helt ruineret

Uanset hvem Copenhell har lejet deres hovedscene af, så var det i hvert fald Slipknot, der ejede den sent fredag aften.

For udenforstående virker det måske infantilt, når voksne klæder sig på som til fastelavn og giver højlydt udtryk for at være frustrerede, men Slipknot fortjener at blive taget alvorligt.

Gruppen gør faktisk krav på det.

Slænget fra Des Moines, Iowa var seriøst underholdende, da de med en flintrende mandfolkeindsats fik størstedelen af festivalens andre koncerter til at ligne drengestreger.

Metalverdenens måske stærkeste frontmand, Corey Taylor, begik kun en fejl. Han stillede verdens dummeste spørgsmål:

- Do you want some fucking more?!

Det ville de op mod 25.000 heavyhoveder gerne. Og det fik de. Lige i masken. Og mellemgulvet.

De sprang i luften

Slipknot er tilbage efter en længere pause. De fremstod sultne på grænsen til glubske.

Urostifterne åd Copenhell og spyttede stumperne ud mod slut, hvor ekstranummeret ’Spit It Out’ kulminerede i en rituel amokrus, da Taylor befalede forsamlingen at sætte sig ned for dernæst at springe i vejret på hans kommando.

Slipknot kan mere end bare lemlæste. De tænker sig også om.

Deres 90 minutter lange sæt var velkomponeret, og vekselvirkningen mellem infernalske energiudladninger som ’Get This’ og ’People = Shit’ og de mere melodiske ’Before I Forget’ og ’The Devil in I’ gjorde showet til en dynamisk og varieret oplevelse.

Slipknots nye single, ’Unsainted’, fremstår allerede som en evergreen i galningenes repertoire, mens ’Prosthetics’ nok aldrig vil blive spillet på P4. Den blev heldigvis spillet på Copenhell og var ren ondskab. Eller snarere beskidt.

Det var småt med nye påfund under hovednavnets snerrende maskebal, men den gode nyhed var, at den uafrystelige sanger lovede, at Slipknot kommer igen.

De besatte hovedscenen i 2015 og 2019. Copenhell kalder den Helviti. Hvorfor ikke bare opkalde den efter Slipknot?

Slipknot er albumaktuelle igen senere på sommeren, når de udsender 'We Are Not Your Kind'. Foto: Per Lange