For helvede, Metallica!

Der var lagt op til en historisk aften på Copenhell, da Lars Ulrich vendte hjem til fødebyen med Metallica. Men triumfen udeblev.

Det var bare godt. Det var bare endnu en koncert med Metallica.

Der var mere øldunst, støv og urinstank i luften end magi, mens veteranbandet kæmpede, knoklede og skar grimasser gennem et to timer langt show op mod midnat.

Metallica samlede alle 35.000 foran hovedscenen uden at flå det hele fra hinanden, og kun i glimt ruskede de forsamlingen. Lidt.

Miste fodfæstet

Lars Ulrich, der står for gruppens sætlister, overraskede med flere kuriositeter, men det var mægtige metalklassikere som 'For Whom the Bell Tolls' og 'Sad but True', der fik betonen til at gungre midtvejs.

Publikum var dog primært ved at miste fodfæstet på grund af deres olympiske alkoholindtagelse, og de virkede generelt for fulde og tilmed garvede til at give Metallica det modspil, der skal til, hvis en kæmpekoncert skal lykkes.

Vi har set legenderne utallige gange før på dansk grund. Måske for mange gange efterhånden. Oftest har de været bedre end på Copenhell.

Knap 40 år efter de blev udgivet, var der imidlertid stadig bid i 'Trapped Under Ice', 'Seek & Destroy' og 'Damage, Inc.', hvor James Hetfield viste tænder og drev Metallica frem, frem, frem.

Det var næsten uimodståeligt. Næsten.

Flammer og fyrværkeri

Æstetik har kvartetten aldrig haft sans for, men det relativt minimalistiske sceneshow var ganske stilrent, og brugen af både flammer og fyrværkeri var effektfuld.

Lars Ulrich og James Hetfield har skrevet så mange magtfulde sange, at de har fremtidssikret sig med et bundniveau, de fleste andre bands på Copenhell ikke kan overgå, når de peaker.

Flere af makkerparrets nøglenumre er indspillet få kilometer væk fra Copenhells festivalplads på Amager.

Blandt andre det ikoniske ekstranummer 'Master of Puppets', som sporadisk fik folket til at hæve næverne, men det virkede mere som en tilkendegivelse af årelang respekt end en kvittering for en uforglemmelig oplevelse.

Forventningerne var nok for store. Selv for metals største band.