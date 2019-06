For useriøst: Hovednavnet koksede

Billy Corgans excentriske adfærd er vel nærmest legendarisk, og personagen er tilsyneladende ikke blevet mere konventionel med alderen.

Før The Smashing Pumpkins gik på scenen under Heartland, blev det minsandten bekendtgjort i presseteltet, at det var forbudt at fotografere frontmandens næse nedefra.

Man skulle jo tro, det var fordi, han havde kokainrester hængende i snudeskaftet, men det var ikke tilfældet, og hvis han havde taget noget narko, så var det i hvert fald i den sløvende afdeling.

Corgan fremstod mellemfornøjet på grænsen til uinteresseret, og bandet savnede dynamik, fandenivoldskhed og nødvendighed i et tomgangspræget og monotont skurrende lydbillede.

Slingrede ud i natten

The Smashing Pumpkins er tilbage igen-igen, men denne gang er det i en opstilling, hvor de kun mangler bassisten D'arcy Wretzky fra den originale besætning.

De spillede dog, som om de havde mødt hinanden første gang i forgårs, og kun langsomt kom der mere struktur over en koncert, der slingrede tilforladeligt ud i natten.

Undtagelsesvis lyste en ukarakteristisk flot ’Disarm’ op i et mat sæt, hvor sange som ’Bullet With Butterfly Wings’, ’Ava Adore’ og ’Tonight, Tonight’ nød godt af at være så velskrevne, at de også havde en vis effekt i udgaver uden afgørende bid og bravur.

The Smashing Pumpkins mindede mere om et band, der var på sommerferie end arbejde, og det var svært at tage dem seriøst, da guitaristen James Iha gav sig til at synge The Cures 'Friday I'm in Love'. Corgan slap bedre fra at fortolke Pink Floyds 'Wish You Were Here', men det virkede absurd, at så succesfuldt et band forfaldt til rockkaraoke.

Heartlands sidste hovednavn leverede et show, der var symptomatisk for en begivenhed, som har efterladt indtryk, der var nogenlunde ligeså dybe som gummistøvlernes aftryk i Egeskovs slotspark.

Festivalsæsonen er begyndt, men den er ikke rigtig startet endnu.

