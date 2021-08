Forfærdelig start for ny festival

Det kunne ikke være gået meget værre.

Torsdag eftermiddag var Artigeardit udset til at åbne den første udgave af ØreSound Festival ved Amager Strandpark, men sådan skulle det ikke være.

Rapperen, der er blandt Danmarks bedste, meldte afbud med få timers varsel på grund af influenza, og i stedet blev en af landets værste hitmagere hentet ind i form af Icekiid.

Det var ikke en bæredygtig erstatning for festivalen, der ellers har som erklæret mål at blive Nordens mest bæredygtige.

Artigeardits aflysning var da også nem at aflæse på fremmødet, for vel omkring kun 1000 af de forventede 5000 gæster stod klar, da Icekiid lagde ud med ’Dengang’. Flere kom til, men de ville nok ønske, de var blevet hjemme lidt endnu.

Ud i ingenting

I solen løb Icekiid ud i ingenting med et sceneshow, der bestod af, at han gik rundt i shorts. Og senere uden T-shirt.

Hans blanding af ligbleg poprap, dancehall og afrobeat er som en alkoholfri cocktail med paraplyer, man får en ubændig trang til at knække ret hurtigt.

Tilsat dj’ens stereotype dåsemuzak rappede, råbte og sang Icekiid uden sans for elementær timing, så man følte sig hensat til en afsporet talentkonkurrence i det lokale storcenter.

Publikum på Tiøren i hovedstaden kan høre blandt andre Tessa, B.O.C, og L.O.C. senere på torsdagen.

’Blondiner & brunetter’, ’Coco Chanel’ og ’Cardio’ vil næppe resultere i Nobelprisen i litteratur eller en placering i Højskolesangbogen.

Hittet ’ErruDumEllaHvad’ bliver ingen klogere af, og Icekiid virkede heller ikke for kløgtig, når han et par gange opfordrede publikum nede bagved til at komme nærmere - festivalens gæster er hegnet ind i fem zoner.

ØreSound kan kun blive bedre de kommende timer og dage. Det kan ikke blive værre.