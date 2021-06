Forløsende vanvid i Tivoli

Et par minutter inde i åbningsnummeret ’Charles’ slap Simon Kvamm vanviddet løs og gav sig til at danse som en spastisk galning.

Den selvudnævnte træmand har høvlet hæmningerne af og sprængt en spændetrøje af mærket Nephew.

I centrum for sit nogenlunde nye band Hugorm har den 46-årige jyde sluppet sig selv fri.

Det er en fornøjelse. Og ikke kun for Kvamm.

Heldigvis ligeglade

Sent fredag indtog Hugorm Tivolis udskældte scene på Plænen som hovednavn ved den tredje udgave af forlystelsesparkens seneste koncertkoncept, Havefest, der erstatter Fredagsrock så længe coronarestriktionerne forbyder den traditionsrige ramasjang.

Til forskel fra den menneskeforladte premiere på Havefest for et par uger siden, så var der da en del røvbalder på Plænens havebænke denne gang, men Tivolis nye påfund med publikum i to sektioner med hver 500 ligner stadig alt andet end en øredøvende succes.

Og musikken larmer som bekendt heller ikke derinde, for det vil naboerne ikke finde sig i, men Hugorm var heldigvis ligeglade og gjorde det nærmest umulige - de gav en god koncert under dårlige forhold.

Hugorm var på Plænen mellem klokken 22 og 23 til arrangementet Havefest. Foto: Per Lange

Kvamm har fundet et andet groove med Hugorm, der klasker alt fra disco til punk sammen tilsat en entusiasme som et debutband. Overblikket er imidlertid mere modent, og trioens repertoire er spændstigt og meningsfuldt med Kvamms sarkastiske civilisationssatire som omdrejningspunkt.

En indre stemme

’Der er sket noget’ hedder et af debutalbummets numre, der blev genopfundet med skøn pianointro, og der er virkelig sket noget.

Også med selve koncertformatet, for mellem sættets sange havde Kvamm en selvironisk dialog kørende med en slags indre stemme, der dukkede op i højttalerne og prikkede til berømthedens forfængelighed.

Det var for så vidt begavet udført, men i længden også en lidt trættende gimmick, der trak tempoet ud af seancen og spændte ben for gruppens fræsende momentum.

Selv Hugorm kunne dog ikke helt stoppe Hugorm, og hvad skal det ikke ende med, når Kvamm og co. bliver sluppet løs på et svedigt spillested med spastisk dansende fans og volumen på 11?

Hint: Det bliver fantastisk.

