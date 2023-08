Forrykt: Skamplet på Smukfest

Det lallede coverband Rumours of Fleetwood Mac var en falliterklæring for kongerigets dyreste festival

Alle de glade gæster på Smukfest har i år givet 3295 kroner for at høre en masse middelmådig dansk musik i en mudderpøl.

Danmarks dyreste festivalbillet inkluderer dog også et genhør med legendariske verdensstjerner som ABBA, Queen og AC/DC.

Næsten i hvert fald.

Mania The ABBA Tribute, Queen Machine og Almost AC/DC er gudhjælpemig på plakaten, og torsdag eftermiddag præsenterede landet næststørste festival tilmed Rumours of Fleetwood Mac på hovedscenen.

Det lugtede af falliterklæring for kunstens vilkår. Musikalsk stank det.

Fleetwood Macs flagrende hippierock har inspireret flere af tidens feterede navne som amerikanske Taylor Swift og Haim samt danske Eee Gee, der er på Smukfest fredag, men hyldestbandet fra Liverpool lød decideret uinspireret foran en sølle skare.

Ugidelig attitude

Sange som ’Dreams’ og ‘The Chain’ er svære at ødelægge, men mens forbillederne tonede frem på storskærmen bag dem, forsøgte Rumours of Fleetwood Mac så sandelig at maltraktere klenodierne med klodsede arrangementer og en nærmest ugidelig attitude.

Da man begyndte at tvivle på, om septetten rent faktisk holdt af repertoiret, det var meningen, de skulle fejre, reddede det suspekte ensemble pludselig æren med anstændige versioner af ørehængerne 'Landslide' og 'Little Lies'.

Den i perioder yderst pinagtige seance var ikke desto mindre en skamplet på et program, der i forvejen er mudret som pladsen, og selv for Smukfests ambitionsforladte standard forekommer det simpelthen for usselt bare at kaste et lallet coverband ind i festivalens primære manege.

Man kan naturligvis argumentere for, at Jonah Blacksmith alligevel bare er et hyldestband til Mumford & Sons, og at Carpark North hylder både Muse og dårlig smag.

Men for et armbånd, der koster det samme som eksempelvis 33 kasser øl, to strippere eller en gedigen plæneklipper, kunne man mene, at der burde være råd til originalitet.

De hyrer nok Britney Jam næste år.

