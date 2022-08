Forrykt: Utrolig nat på Smukfest

Næsten ingen mødte op, da Kraftwerk mindede om, at de er et af musikhistoriens væsentligste bands

Der findes ikke en elektronisk musiker, som ikke er påvirket af Kraftwerk.

Til gengæld var der forsvindende få på Smukfest, som fandt frem til legendernes mageløse midnatskoncert på Stjernescenen.

Mens The Minds of 99 trak masserne til Bøgescenerne overværende en grotesk lille skare, at Kraftwerk foldede formatet og deres epokegørende repertoire ud i sommernatten.

75-årige Ralf Hütter er eneste tilbageværende medlem fra kvartettens gyldne år i 1970’erne, hvor tyskerne ved hjælp af æstetisk minimalisme, svimlende kreativitet og banebrydende teknologi opnåede status af den elektroniske musiks pendant til The Beatles.

Dynamisk lydbillede

Omtrent 50 år senere er futurismen nostalgisk, og der var noget nærmest nuttet over klassikerparaden, hvis melodiske kvaliteter og historiske tilsnit ikke desto mindre havde forbløffende effekt i et pragtfuldt organisk og dynamisk lydbillede.

I forhold til Kraftwerks tidligere shows på dansk grund under eksempelvis Roskilde Festival og i DR Koncerthuset fremstod deres evige møde mellem maskinen og mennesket paradoksalt mere indtagende i den jyske bøgeskov, hvor det forladte hjørne af pladsen gav sættet en sær spøgelsesagtig fornemmelse.

Så har man set det med. 3D-briller har i årevis været en del af Kraftwerks stilrene shows. Foto: Per Lange

Inden showtime fik de fremmødte udleveret 3D-briller, men forsøget på at levendegøre animationerne på storskærmen var en lidt trættende gimmick, og der var rigeligt med dimensioner i musikken.

Tonerne alene mindede om en kunstinstallation midt i Smukfests gøgl. Kontrasten var nærmest pervers. Og på sin vis både uvirkeligt rørende og tragisk som fremmødet.

Føltes helt overjordisk

De ikoniske kompositioner ‘Computer World’, ‘The Man-Machine’, ‘Autobahn’, ‘The Model’, ‘Trans-Europe Express’ og ‘The Robots’ var som adstadigt bevægelige monumenter.

Mesterværket ’Radioactivity’ føltes helt overjordisk under stjernerne.

Uforlignelige ’Tour de France’ blev klappet mod målstregen af skaren, der langsomt blev endnu mindre og mindre, mens Kraftwerk holdt trit med fortiden.

Til sidst var der måske 1000 publikummer tilbage. Det var uværdigt. Men Kraftwerk bukkede farvel med værdigheden i behold.

Der findes stadig ingen som dem.

