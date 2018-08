Freak slog til: Sensation på Smukfest

Man behøvede ikke være kyniker for at forvente endnu en nedtursoplevelse på Smukfest, da Post Malone nærmede sig Bøgescenerne fredag aften.

Amerikaneren er en af planetens største stjerner i musikkens del af showbusiness for tiden, men hans bløde pophiphop er som skræddersyet til ikke at fungere live.

Det gjorde den imidlertid i nærmest sensationel grad, og det skyldtes ikke mindst, at Malone alias 23-årige Austin Richard Post viste sig at have uimodståelig karisma som en fuld hundehvalp, der er stukket af fra kennelen.

Hans tatoveringer har nok længere levetid end hans repertoire, men ikke mindst ’Better Now’, ’Psycho’ og ’Paranoid’ åndede anderledes frit i Skanderborg i forhold til de iltfattige studieversioner.

Selve showet kunne ikke blive mere minimalistisk, for Malone var ’alone’ på scenen.

Vindende personlighed

Hans sound bestod stort set udelukkende af beats og den syngende rappers medrivende vokal, der var fuld af engagement, og hvad der bestemt føltes som oprigtig indlevelse.

Malones metalbelagte smil lyste hele skoven op i skumringen, men han var ikke glad i låget hele tiden.

Post Malone er født i New York og opvokset i Texas - han følte sig vist hjemme i Skanderborg. Foto: Per Lange

Gadepoeten var dog sjov at høre på alligevel, da han introducerede ’I Fall Apart’:

- This next song is dedicated to the stupid bitch that broke my heart!

Malone gav i det hele taget en kødfuld luns af sig selv, og han viste sig at have en helt anderledes vindende personlighed end på plade. Eller snarere Spotify.

- You motherfuckers are crazy as hell! roste hovednavnet det massive publikum.

Malone fremstår også ret vanvittig, og galskaben lunede på en kølig aften, hvor kun 55 minutter var for lidt, men sættet var overraskende nok både kort og godt.

En tiltrængt optursoplevelse.

Den feststemte skare ved Bøgescenerne forsøgte forgæves at få idolet til at give ekstranummer. Foto: Per Lange