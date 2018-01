Fuser: Kvinderne kiksede på DR

Det stærke køn dominerede under P6 Beat Rocker Koncerthuset, men det var et svagt arrangement

Kvinderne møder modgang i den danske musikverden for tiden.

Da listen over sidste års bedst sælgende album herhjemme blev afsløret i onsdags, var der ingen kvindelige artister i Top 25 og såmænd ikke en eneste dansk kvinde i Top 100.

Ved Danish Music Awards i november var der nul vindere af hunkøn, og mændene dominerer som så ofte før blandt de hidtil offentliggjorte hovednavne på sommerens toneangivende festivaler.

Det såkaldt stærke køn var dog i massivt overtal, da P6 Beat Rocker Koncerthuset fandt sted på en lørdag aften, hvor underholdningen var kønnere end stærk, mens mere eller mindre upåagtede opkomlinge gav prøver på talentet - eller manglen på det - i form af ultrakorte sæt i Studie 1 og Koncertsalen

Den tilforladelige rocktrio Nelson Can kickstartede seancen med melodramatisk minimalisme og tækkelig ynde uden rigtig at sparke showet i gang, og pigerne fra Odder slog samtidig høfligt tonen an for fire timer med unge bands, der er mere optaget af æstetik end substans.

Rastløs hudløshed

ONBC er udprægede stilfetichister, og kvartettens sfæriske drømmepop fungerer kompetent på plade, men i Koncerthuset, som blev udsolgt på sølle 35 minutter, løb deres fascination af Julee Cruise og Cocteau Twins ud i ingenting.

Slående originalitet blev publikum unægtelig ikke overbelastet med, så det var en befrielse, da outsideren Katinka brølede sin uprætentiøse personlighed ud i Koncertsalen med hjælp fra et stort kor.

Katinka Bjerregaard råbte Koncertsalen op - hun kan synge, men det kniber med sangene. Foto: Per Lange

Den herligt utrendy sangerinde skråler videre i en forsømt dansk tradition, som Lone Kellermann og Eva Madsen boltrede sig i, da statsradiofonien havde monopol, og tilsat hudløs, ungdommelig rastløshed forsøger Katinka ihærdigt at opdatere kolonihavepoppen.

Frygtløs fandenivoldskhed har hun en masse af, men symptomatisk for hendes generation og kollegerne til P6 Beat Rocker Koncerthuset, så savner blondinen afgørende sange og musikalitet.

25 års forsinkelse

Den københavnske trio Baby In Vain prøvede vitterlig at rocke Koncertsalen, men byggeriet til 1,4 milliarder kroner var nu aldrig i fare for at styrte sammen. Tøserne spiller entusiastisk støjrock på efterskoleniveau og med 25 års forsinkelse i forhold til resten af verden, hvor der vel findes 4000 bands, der gør det samme bedre.

Lowly er anderledes raffinerede, og ensemblets luftige indiepop foldede sig flot ud i de imposante rammer. Ensemblet har flair for tonerne på det sofistikerede, engelske pladeselskab 4AD, og som et ekko af 1980’ernes sarte toner imponerede Lowly på diskret vis.

De tre søstre i Velvet Volume sluttede af med en hidsig optræden, der vist skulle forestille at være eksplosiv, men efter halvandet nummer kedede man sig. Det blev endnu en fuser.

Jyderne har vist brugt længere tid foran spejlet end på at skrive sange, og deres anstrengende attituder overdøvede evnerne.

Der er lidt at arbejde videre med.