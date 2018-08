Fuser på festival: Cowboy orkede ikke

Countrysangeren Sam Outlaw her et efternavn, der sælger sig selv, men det er nu falsk varebetegnelse, for der er ikke meget rebel over romantikeren fra South Dakota.

Traditionalisten har taget sin afdøde mors pigenavn til sig. Musikalsk viderefører han arven fra Gram Parsons, Chris Isaak og George Jones samt Merle Haggard, Buck Owens og Dwight Yoakam, der er koryfæerne indenfor countrygenrens såkaldte Bakersfield sound.

På en overskyet eftermiddag i Tønder var der imidlertid langt til stilartens solbeskinnede metropol i Californien, og troubadouren opnåede også kun sjældent nærkontakt med publikum i Telt 1.

Outlaws cowboyhat var større end hans indlevelse, mens hans jeans var mere tight end hans band.

Flotte stiløvelser

Den habile håndværker virkede turnétræt, men han vågnede omsider op i koncertens sidste halvdel og imponerede tilforladeligt med tiltalende udgaver af flotte stiløvelser som ’Ghost Town’, ’Trouble’ og ’Say It to Me’.

Outlaw sagde flere gange, at han håbede, han snart kom igen, men crooneren, der også var på Tønder i fjor, gjorde generelt ikke meget for atter at blive inviteret.

Som en halvkikset hyldest til Aretha Franklin fortolkede han ’(You Make Me Feel Like) A Natural Woman’ under ekstranumrene, hvilket jo nærmest er rebelsk for en mandlig countrysanger.

Bortset fra det kom Outlaw ikke i nærheden af at leve op til sit navn.