Gabende: Stor kæft - lille talent

Til ingens overraskelse er Nikolines medierevolution brændt ud, så med vanlig sans for timing præsenterede Smukfest naturligvis den demonstrativt kontroversielle rapper fredag aften.

Få hundrede mødte op for at vinke farvel til fænomenet på Sherwood Scenen. De fleste skred, inden Nikoline var helt færdig med sit opråb til det danske folk.

Hun er stor i kæften. Talentet er noget mindre.

Det virker, som om hun faldt over en rimordbog ved juletid og besluttede sig for at tjekke det der hiphop ud. Senere fik hun så klasket nogle numre sammen i en fritidsklub på Nørrebro med et par pædagogers hjælp.

Nikolines flow er usmidigt og pondusforladt. Musikalsk er der intet at komme efter.

En stribe dansere prøvede alligevel at bevæge lemmerne til det stereotype repertoire, men selv forestillingens mere eller mindre nøgne kroppe kunne ikke aflede opmærksomheden fra den amatøragtige lydkulisse.

Revolutionen er stendød. Nikoline er igen bare navnet på en sodavand.