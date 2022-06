Galeanstalt: Enorm dum musik

En ældre gut, der burde vide bedre, står med en flaske Smirnoff og fire Red Bull mellem sandalerne.

Energidrikken smitter åbenbart, for han er helt rød i bærret.

Det er ikke en scene, man normalt oplever i Odense Friluftsbad. Men det er heller ikke en helt normal fredag aften.

Den gamle badeanstalt er midlertidigt forvandlet til noget, der snarere ligner en galeanstalt.

Det kaldes Magicbox, og det er festivalen Tinderbox’ område for EDM, der står for Enormt Dum Musik.

Diskofilt sørøverskib

Scenen ligner en blanding af diskofilt sørøverskib og homoslot. På en balkon står Rikke Darling og vifter med armene og skruer på en knap. Hun er nemlig dj.

- Hva’ så Tinderbox? Er I klar til at hoppe lidt? spørger hun.

Og så hopper folk lidt.

Jyske Rikke Darling sparede ikke på trivialiteterne, da hun underholdt en halvnøgen skare. Foto: Per Lange

Publikum svajer i sommervarmen. Det er næsten Ibiza på Fyn. Med en snert af Aalborg.

Rikke Darling har lært at skrue på knapper og vifte med armene i en parallelgade til det nordjyske partystræde Jomfru Ane Gade, og selvom Magicbox efterhånden er en metropol for elektronisk musik herhjemme, så føles det som at være på provinsdiskotek i dagslys.

Dj’ens sæt er sofistikeret på niveau med en skovl. Alt er tilladt. Undtagen god stil.

Mod slut spiller Rikke Darling en version af ’Seven Nation Army’, der lyder, som om den er spærret inde i en mikroovn.

En penisballon bevæger sig ind over dansegulvet, og en ung kvinde i leopardnederdel glider i soppebassinet.

Er der en livredder?

Billedgalleri af Per Lange