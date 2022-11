Galning sluppet løs i Danmark

En sen nattetime vurderede Benjamin Hav, at ’der er en ekstraordinær dumhed til stede derude’, da Ekstra Bladet fulgte ham under hans turnépremiere i Aalborg for tre uger siden.

Det er begavelsen taget derud i landet for at ændre på.

Denne weekend afsluttes rundrejsen med to shows i K.B. Hallen i københavnerens hjemby, og fredag aften føltes det første som et sensationelt vækkelsesoptog med Hav i en rablende hovedrolle.

Den usædvanligt ambitiøse forestilling begyndte med ’Spice Up Your Life’, der havde karakter af programerklæring for en seance, hvor rapstjernen dybest set insisterer på, at vi skal leve livet.

Det har vi jo hørt før, men vi har ikke hørt det, som Hav udtrykker det.

Kreativt udstyrsstykke

Rimsmeden og hans forbløffende band, Familien, formår at genopfinde koncertformen med et vildt kreativt udstyrsstykke.

Inspirationen fra David Byrnes mageløst koreograferede turné med pragtværket ’American Utopia’ i 2018 er til at få øje på, men danskernes sprudlende idérigdom er lige så svær at fjerne øjnene fra.

Hav har dansende saxofonister på scenen. De ligner bankfunktionærer, men de danser, som om de har røvet banken.

Familiens overhoved flankeret af herlige Troels Mørkenborg (til venstre) og Torben Jensen. Foto: Per Lange

Hav har skuespilleren Rasmus Botoft til at varme op med komik. Det er genialt som et kup af Olsen Banden.

Hav har galskaben, generøsiteten og glæden, men hans optræden bærer også præg af sarkasme, vrede og nærmest foragt.

Dobbeltheden udstyrer vanviddet med en dynamik, der forløses af Familien, som har omarrangeret rapperens ganske rodede repertoire med kapelmester og guitarist Emil Falk i centrum for en boblende musikalitet.

Begejstret publikum

Orkesteret swinger uhørt elastisk for stivbenede danske forhold, og sangene lyder langt bedre, end de egentlig er.

Bragende versioner af ’Fri’ og ’Velkommen’ blæste et begejstret publikum halvvejs ud i baren, mens Hav sang den funky ’Cannelloni & kød’ uden at tage hensyn til, at han ikke rigtigt kan synge.

Manden er herligt uhæmmet, og efter han fremkaldte euforiske tilstande på sommerens festivaler, cementerede han sin status som en af de mest spændende originaler i dansk showbiz på K.B. Hallens legendariske scene.

Dumheden blev tæsket og krammet gennem 95 forrygende minutter, hvor Hav under ’Uh Babe’ stod i spotlyset og sang nøglelinjen ’ Der’ noget her, der sætter mig fri’.

Sådan slipper man sig selv og 4500 andre løs.

Billedgalleri af Per Lange

