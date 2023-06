Gamle mænd amok på Roskilde

Blur var på Roskilde for femte gang, og alligevel føltes de umiddelbart som et fremmedelement.

Da veteranerne fra London senest var på Dyrskuepladsen for tyve år siden, var Roskilde primært en rockfestival. Nu er det en festival for pop, rap og poprap.

Der var betydeligt flere mennesker til Kesis shitshow tidligt på aftenen, end da Blur sparkede god gammel rockrøv på Orange klokken 22.30, hvor man lige skulle vænne sig til, at de forvrængede guitarer for en stund gjorde comeback på hovedscenen.

Kvartetten spillede forbløffende punket, flosset og skramlet, men englænderne var for det meste også tight og i hvert fald mere Pavement end The Kinks.

Fortovet var møgbeskidt, der var gnist i engagementet, og Blur morede sig med det, som var de til en gammel elevfest, der viste sig at overgå forventningerne.

Munter affære

De gad godt, og det gad publikum også, så det udviklede sig til en munter affære, hvor 'There's No Other Way', 'Advert' og 'Song 2' crashede studenterfesten med amokenergi fra fire gamle gutter.

Frontmand Damon Albarn, der er blevet 55, optræder jo nærmest årligt på Roskilde med et af sine 27 projekter. Han så ud til at ville komme igen lørdag, hvis han fik lov.

Damon Albarn har danske forfædre, og han lignede da også en frontmand, der følte sig hjemme i Roskilde.

Blur havde de to singleforløbere fra deres kommende album, 'The Ballad of Darren', på sætlisten, men ellers var showet naturligvis spækket med ørehængere fra det, der bliver kaldt æraerne af altid beskedne Taylor Swift.

Den heftige garagelyd klædte pophittet 'Girls & Boys' knap så godt. Albarn lånte en studenterhue på forreste række. Den klædte ham heller ikke.

'Country House' og 'Parklife' var ikke til at styre på en tønde Sjælland, mens 'To the End' og 'This Is a Low' var ved at falde fra hinanden, og monotone 'Sing' ikke virkede som det smarteste sangvalg sent på aftenen.

Det var dog skønhedspletter på en skønt slingrende udflugt tilbage i tiden med et nutidigt og herligt utidigt Blur.