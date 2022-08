Gik helt bananas til nattefest

Da Gorillaz senest var på dansk jord, faldt gruppens gæsterapper Del the Funky Homosapien ned fra Roskilde Festivals mægtige Orange i et vildt scenestyrt.

Fire år senere vendte Damon Albarns farverige tegneserieband tilbage til Danmark, og denne gang nøjedes frontmanden med at forlade Bøgescenerne for at gå en tur blandt publikum under ’Pirate Jet’.

Selve musikken kom imidlertid ud over scenekanten nærmest uafbrudt gennem 95 fornøjelige minutter sent lørdag aften.

Smukfest er en regulær abefest, men trods bandnavnet passer Gorillaz faktisk ikke naturligt ind i bøgeskoven.

Entusiastisk skare

Damon Albarns ensemble er jo noget så eksotisk som kreativt, og den legesyge tilgang til dubbet popmusik føltes indledningsvist som et fremmedelement på Smukfest, der generelt er endimensionelt på niveau med en fadøl.

I et lystigt sæt fik Gorillaz besøg af gæstevokalisterne Bootie Brown, Sweetie Irie og Pos. Foto: Per Lange

Forsamlingen vænnede sig dog hurtigt til, at der var kommet rigtig musik på festivalpladsen, og navnlig i koncertens sidste tredjedel gik den entusiastiske skare helt bananas til ’Stylo’, ’Andromeda’, ’Dirty Harry’, ’Feel Good Inc.’ og afsluttende ’Clint Eastwood’.

Damon Albarn fortalte, at hans familie oprindeligt stammede fra Jylland, så måske derfor så han ud til at føle sig hjemme, når han spankulerede rundt i centrum for sit orkesters festivitas med et fjoget smil.

’Strange Timez’ var ikke den eneste sang, der føltes som et humanistisk soundtrack til en mærkelig tid, og Gorillaz fik galskaben til at give mening, mens branderterne slingrede ud i natten.

Flere af dem så ud til at styrte direkte i brædderne.