Glem corona: Gæv jyde smitter

Han er jo lidt til den mørke side ham Peter Sommer. Men han har så sandelig også humor.

Lørdag genåbnede han landets førende spillested, hovedstadens Vega, med et vers af Willie Nelsons klassiske ’On the Road Again’.

Skanderborgenseren snublede over teksten, men for det meste kørte det for troubadouren, da han var tilbage på landevejen i coronaland med smittende vid og bid.

Efter næsten et halvt års nedlukning var kapaciteten i Store Vega ret beskeden. Normalt kan der være 1500. Med myndighedernes restriktioner er der blot siddepladser til 450, så udtrykket spredt bifald fik ny betydning.

Sommer optræder to gange både lørdag og søndag for at få plads til alle de oprindelige billetkøbere, men til førstedagens tidlige forestilling virkede det nu ikke, som om han sparede på hverken kræfterne, Tuborg eller stemmen.

Habil kvalitet

Sættet var dog skåret ned til 75 minutter, og poeten har efterhånden så mange nærværende sange, at han sagtens kan holde habil kvalitet gennem fem kvarter, selvom januars ’Stærk strøm hen over ujævn bund’ er jævn.

Sommer tillod sig endda at droppe kendingsmelodien, ’Valby Bakke’.

Han har den gode vane at udfordre sig selv og sit repertoire på scenekanten, og i Store Vega overraskende han blandt andet med en cabaret-lignende ’Hærværk’ og dramatisk patos på ’Lad mig forlade dig før du forlader mig’.

Mikael Simpson dukkede op og blæste inderligt i mundharpe. Backingbandet Tiggerne blæste på samspillet i en uskønt famlende ’Bittersød natskygge’.

Af og til er der på godt og ondt noget amatøragtigt over gutterne. Det er mest godt.

De spiller fra hjertet med gnist og engagement. Til sidst var en højelektrisk ’Vi der valgte mælkevejen’ ved at vælte helt ned i skødet på overborgmester Frank Jensen, der sad godt fremme i salen.

Sommeren går på hæld, men Sommer er kommet for at blive.

Peter Sommer og Tiggerne underholder publikum rundt om i landet den kommende uge. Foto: Stine Tidsvilde